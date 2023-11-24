Son dakika: Hamas ile İsrail arasındaki rehine takası başladı! İlk adım Hamas'tan geldi: 13 İsrailli serbest bırakıldı

Son dakika haberi: Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerindeki 24 kadın ve 15 çocuk olmak üzere 39 Filistinli esir, İsrail'deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak geçici olarak Batı Şeria'daki Ofer Cezaevi'ne nakledilmişti.

Filistinli esirlerin, Gazze'deki İsrailli esirlerin teslim alınmasının ardından serbest bırakılması bekleniyor. Kızılhaç görevlileri, esir takası için işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah kentinin batısındaki İsrail'in Ofer Hapishanesi önünde bekleyişleri devam ediyor.

13 İSRAİLLİ ESİR SERBEST

Gazze Şeridi’ndeki 13 İsrailli esirin İsrail’e getirilmek üzere Kızılhaç görevlilerine teslim edildiği bildirildi. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin de Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin serbest bırakıldığını açıkladı

4 GÜN ARA VERİLDİ

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.







