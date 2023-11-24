HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Hamas ile İsrail arasındaki rehine takası başladı! İlk adım Hamas'tan geldi: 13 İsrailli serbest bırakıldı

Son dakika: Hamas ile İsrail arasındaki rehine takası başladı! İlk adım Hamas'tan geldi: 13 İsrailli serbest bırakıldı

24.11.2023 17:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşması kapsamındaki 4 günlük insani ara başladı. Mutabakata göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. İsrailli yetkililer, ilk İsrailli esir grubunun Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edildiğini ve esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru götürüldüğünü duyurdu. Tayland Başbakanı Thavisin de Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin salıverildiğini duyurdu.

Son dakika: Hamas ile İsrail arasındaki rehine takası başladı! İlk adım Hamas'tan geldi: 13 İsrailli serbest bırakıldı

Son dakika haberi: Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerindeki 24 kadın ve 15 çocuk olmak üzere 39 Filistinli esir, İsrail'deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak geçici olarak Batı Şeria'daki Ofer Cezaevi'ne nakledilmişti.

Filistinli esirlerin, Gazze'deki İsrailli esirlerin teslim alınmasının ardından serbest bırakılması bekleniyor. Kızılhaç görevlileri, esir takası için işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah kentinin batısındaki İsrail'in Ofer Hapishanesi önünde bekleyişleri devam ediyor.

AA-20231124-33011943-33011941-ISRAIL_ILE_HAMAS_ARASINDAKI_MUTABAKAT_KAPSAMINDA_GAZZEDEKI_CATISMALARA_4_GUN_INSANI_ARA

13 İSRAİLLİ ESİR SERBEST

Gazze Şeridi’ndeki 13 İsrailli esirin İsrail’e getirilmek üzere Kızılhaç görevlilerine teslim edildiği bildirildi. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin de Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin serbest bırakıldığını açıkladı

4 GÜN ARA VERİLDİ

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ta babasının kiracısını bıçakladı! Fatih'te taksiyi rehin aldıBeşiktaş'ta babasının kiracısını bıçakladı! Fatih'te taksiyi rehin aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyorCumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Çin durmuyor! Şimdi de internet test uydusu fırlattılarÇin durmuyor! Şimdi de internet test uydusu fırlattılar
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail rehine Gazze
En Çok Okunan Haberler
Bomba iddialar sonrası gözler Akşener'deydi! İlk açıklama geldi

Bomba iddialar sonrası gözler Akşener'deydi! İlk açıklama geldi

İkramiyede kapsam genişledi: O emekliler de yararlanacak

İkramiyede kapsam genişledi: O emekliler de yararlanacak

Avukatından yeni açıklama! Bakın şimdi ne yapıyormuş

Avukatından yeni açıklama! Bakın şimdi ne yapıyormuş

500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor!

500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor!

İş insanından hamile eşine cinsel saldırı! Cezası belli oldu

İş insanından hamile eşine cinsel saldırı! Cezası belli oldu

Yer: İstanbul! 'Babamla tartıştım seninle kalabilir miyim?' dedi, kafasından bıçaklayıp taksiciyle kaçtı

Yer: İstanbul! 'Babamla tartıştım seninle kalabilir miyim?' dedi, kafasından bıçaklayıp taksiciyle kaçtı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.