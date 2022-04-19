HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: İbrahim Haskoloğlu tutuklandı! Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddiasıyla...

Son dakika: İbrahim Haskoloğlu tutuklandı! Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddiasıyla...

19.04.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Twitter ve Youtube gibi sosyal medya platformlarında habercilik yapan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Haskoloğlu, “Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği” iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı, Haskoloğlu için şikayette bulunmuştu. İşte detaylar...

Son dakika: İbrahim Haskoloğlu tutuklandı! Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddiasıyla...

Son dakika: "Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği" iddia edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Haskoloğlu akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

gazeteci-ibrahim-haskologlu-gozaltina-alindi-1005407-5

NE OLMUŞTU?

Haskoloğlu, 12 Nisan'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlikleri kartlarını paylaşmıştı.

Gazeteci Haskoloğlu, yaptığı paylaşımında "Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil." ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımların ardından İçişleri Bakanlığı Haskoloğlu hakkında şikâyetçi oldu ve İbrahim Haskoloğlu gözaltına alınarak, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği" iddia edilen İbrahim Haskoloğlu akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine götürüldü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Akar'dan Pençe Kilit Operasyonu açıklamasıBakan Akar'dan Pençe Kilit Operasyonu açıklaması
Farklı belirtiler gösteriyor! Erken teşhis hayat kurtarıyorFarklı belirtiler gösteriyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke olduÇöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan MİT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti

Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Bakan Soylu: 'Birkaç saate açıklayacağım'

Bakan Soylu: 'Birkaç saate açıklayacağım'

Ülkelere göre penis boyları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkelere göre penis boyları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Konya'da 7 kişiyi katletti! Mahkemede verdiği cevapla pes dedirtti

Konya'da 7 kişiyi katletti! Mahkemede verdiği cevapla pes dedirtti

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Her biri ayrı lezzet bombası: Ramazan’ın 18. günü iftar menüsü

Her biri ayrı lezzet bombası: Ramazan’ın 18. günü iftar menüsü

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.