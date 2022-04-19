Son dakika: İbrahim Haskoloğlu tutuklandı! Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddiasıyla...

Son dakika: "Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği" iddia edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Haskoloğlu akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Haskoloğlu, 12 Nisan'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlikleri kartlarını paylaşmıştı.

Gazeteci Haskoloğlu, yaptığı paylaşımında "Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil." ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımların ardından İçişleri Bakanlığı Haskoloğlu hakkında şikâyetçi oldu ve İbrahim Haskoloğlu gözaltına alınarak, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği" iddia edilen İbrahim Haskoloğlu akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine götürüldü.



