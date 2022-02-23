Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku paylaşımı! "261 gün süren..."

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Ocak 2020 tarihinden beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili olarak Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında "Gülistan Doku'nun 261 gün süren söz konusu arama çalışmalarına; 97 su altı ve su üstü kurtarma ekibi, 545 personel, 101 araç, 45 bot, 14 row, 6 drone, 7 sonar, 3 köpekli arama ekibi katılmıştır. Gülistan Doku'nun ailesinin yapılan çalışmalarla alakalı bilgilendirilmediğine dair yapılan açıklamalar da tamamen yalandır." ifadelerini kullandı.

İŞTE BAKAN SOYLU'NUN GÜLİSTAN DOKU PAYLAŞIMI

Bakan Soylu, "Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından, 261 gün süren arama kurtarma çalışmalarına; 97 su altı ve su üstü kurtarma ekibi, 545 personel, 101 araç, 45 bot, 14 row, 6 drone, 7 sonar, 3 köpekli arama ekibi katıldı." şeklindeki paylaşımına süreçle ilgili detayları da ekledi.

Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından,

2️⃣6️⃣1️⃣ gün süren arama kurtarma çalışmalarına;

9️⃣7️⃣ su altı ve su üstü kurtarma ekibi,

5️⃣4️⃣5️⃣ personel,

1️⃣0️⃣1️⃣ araç,

4️⃣5️⃣ bot,

1️⃣4️⃣ row,

6️⃣ drone,

7️⃣ sonar,

3️⃣ köpekli arama ekibi katıldı ⬇️ pic.twitter.com/KzvymupMMt — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 23, 2022

Öte yandan Bakan Soylu, bir diğer paylaşımında da "İftira ve yalanı sistematik hale getirmiş; iftira atmak için 'ajanslar' kurulmuş 'siyasetçi'ler ve yıllardır siyasi sahada örgüt sözcülüğü yapanlardan etik davranış ve hakkaniyet beklemiyoruz. Ancak iftira ve yalanın kamusallaştırılması Türk Siyaseti açısından kaygı vericidir..." dedi.

İftira ve yalanı sistematik hale getirmiş; iftira atmak için 'ajanslar' kurulmuş 'siyasetçi'ler ve yıllardır siyasi sahada örgüt sözcülüğü yapanlardan etik davranış ve hakkaniyet beklemiyoruz.



Ancak iftira ve yalanın kamusallaştırılması Türk Siyaseti açısından kaygı vericidir... https://t.co/YiAJfObyxy — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 23, 2022



