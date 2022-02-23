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  4. Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku paylaşımı! "261 gün süren..."

Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku paylaşımı! "261 gün süren..."

23.02.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmasının ardından 261 gün süren arama kurtarma çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Soylu açıklamasında, "Gülistan Doku'nun ailesinin yapılan çalışmalarla alakalı bilgilendirilmediğine dair yapılan açıklamalar da tamamen yalandır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku paylaşımı! "261 gün süren..."

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Ocak 2020 tarihinden beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili olarak Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında "Gülistan Doku'nun 261 gün süren söz konusu arama çalışmalarına; 97 su altı ve su üstü kurtarma ekibi, 545 personel, 101 araç, 45 bot, 14 row, 6 drone, 7 sonar, 3 köpekli arama ekibi katılmıştır. Gülistan Doku'nun ailesinin yapılan çalışmalarla alakalı bilgilendirilmediğine dair yapılan açıklamalar da tamamen yalandır." ifadelerini kullandı.

İŞTE BAKAN SOYLU'NUN GÜLİSTAN DOKU PAYLAŞIMI

Bakan Soylu, "Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından, 261 gün süren arama kurtarma çalışmalarına; 97 su altı ve su üstü kurtarma ekibi, 545 personel, 101 araç, 45 bot, 14 row, 6 drone, 7 sonar, 3 köpekli arama ekibi katıldı." şeklindeki paylaşımına süreçle ilgili detayları da ekledi.

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Öte yandan Bakan Soylu, bir diğer paylaşımında da "İftira ve yalanı sistematik hale getirmiş; iftira atmak için 'ajanslar' kurulmuş 'siyasetçi'ler ve yıllardır siyasi sahada örgüt sözcülüğü yapanlardan etik davranış ve hakkaniyet beklemiyoruz. Ancak iftira ve yalanın kamusallaştırılması Türk Siyaseti açısından kaygı vericidir..." dedi.


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Süleyman Soylu
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