Son Dakika: İçişleri Bakanlığı herkesi ilgilendiren soruları cevapladı

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer verilen bilgilere göre, restoranlar açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunlu olacak. Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki dernek lokalleri de genelge ile kıraathane ve çay bahçeleri için öngörülen şartları sağlamak koşuluyla akşam 19.00’a kadar açık olacak. Sadece dernek üyelerine yüzde 50 kapasite şartına uygun şekilde hizmet verebilecek olan dernek lokallerinde kağıt, taş oyunlarının oynanmasına müsaade edilmeyecek. KAPALI OLACAK MEKANLAR Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecek. Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi iş yerlerinin tüm illerde kapalı tutulmasına devam edilecek.

ÇALIŞMA SAATLERİ Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri yüzde 50 kapasite sınırı ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecek. Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde bu iş yerleri kapalı kalmaya devam edecek. TEKEL BÜFELER Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde kendileri için belirlenen usul ve esaslar ile açılış ve kapanış saatlerine uymak koşulu ile faaliyet gösterebilecek ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kapalı kalmaya devam edecek. 20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜZERİ Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlar şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izin alarak yapabilecek. Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşların şehirlerarası seyahatleri için izin almasına gerek kalmayacak. Ayrıca 20 yaş altı vatandaşlar, yanlarında veli bulunması halinde herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın izin almaya gerek olmadan şehirlerarası yolculuk yapabilecek.