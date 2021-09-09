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  4. Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde uygulama! 996 kişi yakalandı

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde uygulama! 996 kişi yakalandı

09.09.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 996 kişi yakalandı.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde uygulama! 996 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması' gerçekleştirildi. 41 bin 677 emniyet ve jandarma personelinin katıldığı uygulamalarda 56 bin 783 okul servis aracı, 26 bin 576’sı okul çevresi olmak üzere 41 bin 559 umuma açık yer denetlendi.

996 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde; kurallara uymayan 2 bin 441 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken eksikliği tespit edilen 486 okul servis aracı trafikten men edildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 996 şahıs yakalandı.

Ayrıntılar birazdan...

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İçişleri Bakanlığı
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