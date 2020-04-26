Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamadai "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yerleşim yerlerine ilişkin karantina uygulamaları devam etmektedir Bu kapsamda 51 ilimizdeki, 2 ilçenin tamamında, 1 ilçenin merkezinde, 4 beldede, 76 mahallede, 71 köyde ve 8 mezra olmak üzere toplam 162 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır 44 İldeki, 177 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır. Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler vb. iş yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda; sosyal mesafe, sosyal izolasyon İle bu alanlarda maske takma zorunluluğuna yönelik denetimler, önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 22 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 31 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00’da sona erecektir. 31 İL İÇİN GETİRİLEN ŞEHİR GİRİŞ/ÇIKIŞ SINIRLAMASI DEVAM EDECEK Buna karşılık 31 il için getirilen şehir giriş/çıkış sınırlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ve 20 yaş altındaki çocuklarımız/ gençlerimizin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar (istisnalar hariç) ise aynı şekilde devam edecektir.

Dört günü kapsayan süreç içerisinde; 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma kısıtlaması kararına daha önceki kısıtlama kararlarında da olduğu gibi ‘evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Azda olsa bahse konu kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 24.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tüm ülke genelinde gerektiğinde Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığında umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır. Bugün saat 20.00 itibarı ile 51 ilimizdeki, 2 ilçenin tamamında, 1 ilçenin merkezinde, 4 beldede, 76 mahallede, 71 köyde ve 8 mezra olmak üzere toplam 162 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır.