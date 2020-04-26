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  4. Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 21:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00’da sona erecektir. 31 ilimizdeki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağlamıştır Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 24.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir" denildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamadai "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yerleşim yerlerine ilişkin karantina uygulamaları devam etmektedir Bu kapsamda 51 ilimizdeki, 2 ilçenin tamamında, 1 ilçenin merkezinde, 4 beldede, 76 mahallede, 71 köyde ve 8 mezra olmak üzere toplam 162 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır 44 İldeki, 177 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır.

Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler vb. iş yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda; sosyal mesafe, sosyal izolasyon İle bu alanlarda maske takma zorunluluğuna yönelik denetimler, önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 22 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 31 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00’da sona erecektir.

31 İL İÇİN GETİRİLEN ŞEHİR GİRİŞ/ÇIKIŞ SINIRLAMASI DEVAM EDECEK

Buna karşılık 31 il için getirilen şehir giriş/çıkış sınırlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ve 20 yaş altındaki çocuklarımız/ gençlerimizin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar (istisnalar hariç) ise aynı şekilde devam edecektir.

Dört günü kapsayan süreç içerisinde; 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma kısıtlaması kararına daha önceki kısıtlama kararlarında da olduğu gibi ‘evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum sağlamıştır.

Azda olsa bahse konu kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 24.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca tüm ülke genelinde gerektiğinde Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığında umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

Bugün saat 20.00 itibarı ile 51 ilimizdeki, 2 ilçenin tamamında, 1 ilçenin merkezinde, 4 beldede, 76 mahallede, 71 köyde ve 8 mezra olmak üzere toplam 162 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır.

Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 222.921’ dir. Öte yandan 44 ilde, 177 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tüm bu tedbirler sonuç vermeye başlamıştır, ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Tehlike henüz geçmiş değildir.

Salgın ile mücadelede vatandaşlarımızdan ricamız;

-Toplu taşıma araçları ile seyahatlerde,

-Pazar yeri, market/süpermarket ve fırınlardan yapacakları alışverişlerinde,

-Fabrikalar, iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi toplu olarak bulunulan işyerlerinde,

-Havaların sıcak olması nedeniyle park, bahçe, cadde, sokak, meydan gibi dış mekanlarda,

Sosyal mesafeyi ve sosyal izolasyonu sağlamaları, ayrıca belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir.

Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler vb iş yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda bu konudaki denetimlerimiz önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir.

Tüm dünyanın pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçtiği bu süreçte Ülke olarak en büyük gücümüz taşıdığımız güçlü dayanışma duygumuzdur.

Vatandaşlarımıza tüm bu süreçte, göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakârlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Birlikte başaracağız" denildi.

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