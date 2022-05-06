SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığından 'sessiz istila' açıklaması: Açık bir provokasyon ile karşı karşıyayız

Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı sosyal medyada yayılan 'sığınmacı' paylaşımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çataklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital alt yapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor.

Bu işlerin sahada fiilen nasıl yürüdüğünü bilmeyen insanların, FETÖ ve PKK menşeli sosyal medya hesapların desteğiyle yaptıkları, kirli bir propaganda ve algı oyunundan başka birşey değildir. Bunları özellikle bot hesaplarla gerçekleştiriyorlar. 30-40 tane hesap, bazen tek kişi tarafından yönetiliyor. Bot hesapların örgütsel dağılımına baktığımızda da yüzde 31’inin FETÖ yanlısı, yüzde 12’sinin de PKK/KCK yanlısı olduğunu görüyoruz.

"AÇIK BİR PROVAKASYON İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Yalanı attılar, yaydılar ve bunda ısrar ettiler. Küçük bir kısmını paylaştığım örneklerden de anlaşılabileceği üzere çok açık bir provakasyon ile karşı karşıyayız. Kamunun paylaştığı rakamları kendilerine göre yuvarlatarak sayıları manipüle ediyorlar. Türkiye'de toplam 5 milyon 500 bin yabancı bulunmaktadır. Bunların tamamı sığınmacı değildir."

Ayrıntılar geliyor...



