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Son Dakika: İçişleri'nden 'alkol satışı' açıklaması

16.05.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşmede hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında alkol satışının yasak olduğunu belirtti.

Son Dakika: İçişleri'nden 'alkol satışı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, merakla beklenen normalleşme genelgesini açıkladı. Bakanlık, tam kapanma döneminde uygulanan alkol satış yasağını, hafta sonu uygulanacak kısıtlamalarda da devam edeceğini açıkladı.

Bakanlık yayınladığı genelgede şu ifadelere yer verdi:

ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesiSon Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi


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İçişleri Bakanlığı normalleşme tam kapanma

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