Son dakika | 'İmamoğlu ile anlaştık' dedi, gözler haftaya çevrildi! Bakan Özhaseki'den 'İstanbul depremi' mesajı

Son dakika haberi: Tüm Türkiye'yi tedirgin eden olası İstanbul depremi için yeni adımlar atılıyor. İstanbul'da depreme karşı alınacak önlem ve kentsel dönüşüm kapsamında Bakan Özhaseki ile Ekrem İmamoğlu önemli bir görüşme gerçekleştirmişti.

"EKREM BEY GELDİ, PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Dün katıldığı canlı yayında İstanbul'da depreme yönelik atılacak adımlarla ilgili konuşurken "Birkaç proje hazırladım, önümüzdeki dönemde Meclis'te paylaşacağım. İstanbul'a gidip paydaşlarla paylaşacağım" diyen Bakan Özhaseki, İmamoğlu ile görüşmesine şu sözlerle değinmişti:

"Deprem sağ partili, sol partili dinlemiyor. Siyaset buralara girmemesi lazım. Ekrem Bey geldi, onunla da prensipte anlaştık. Sonra bunu topluma anlatacağız."

İMAMOĞLU: SAYIN ÖZHASEKİ İLE VERİMLİ BİR SOHBET YAPTIK

Ekrem İmamoğlu da saatler sonra Bakan Özhaseki ile görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"İstanbul'da depremle ilgili başta dönüşüm olmak üzere birçok konuda, Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Özhaseki'yle verimli bir sohbet yaptık. Bu konuda bazı prensip kararları aldık. İş birliğimizi en üst seviyede geliştireceğimizi ve hatta depremle ilgili süreçlerin tek elden bir sistemle yönetilmesi konusunda bir deprem konseyi, deprem kurulu tariflemesiyle bir önerimiz olduğunu kendilerine ilettim. Daha önceki bakanımızla da bunu konuştuğumu ifade ettim. Bu konuyu kendine de aktarmamızın iyi olacağını, hatta bu hususta gerekiyorsa bir kısım kanun düzenlemeleri olması gerektiğini ve hatta çoklu kurumların bu konuda yetkili olmasının başta İstanbul olmak üzere dönem dönem kaos yarattığını, bir iş birliği içerisinde bütünlükçü bir sistemle ve şeffaf ve aynı zamanda halkın ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla bir modelin İstanbul'a hatta kapsayıcı bir biçimde Marmara'ya çok büyük fırsatlar sunacağını ifade ettik. Buna büyük ilgi gösterdi, karşılık verdi ve olumlu bir uzlaşmayla ayrıldık."

"HAFTAYA ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ"

İBB ile bakanlık arasında görüşülen proje çalışmaları başlıyor. Bugün "Medya Ankara Temsilcileri Buluşması" programında konuşma yapan Bakan Özhaseki, İmamoğlu ile görüşmelerinin akıbetine ilişkin mesaj verirken şunları söyedi:

"Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul demek Türkiye demek."

YERİNE DÖNÜŞÜM PROJESİNE BAŞVURULAR ARTIYOR

Özhaseki ayrıca deprem bölgesinden 'Yerine Dönüşüm' projesine 36 bin 825 kişinin başvurduğunu bildirdi.