HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | 'İmamoğlu ile anlaştık' dedi, gözler haftaya çevrildi! Bakan Özhaseki'den 'İstanbul depremi' mesajı

Son dakika | 'İmamoğlu ile anlaştık' dedi, gözler haftaya çevrildi! Bakan Özhaseki'den 'İstanbul depremi' mesajı

19.07.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhasek ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerdeki görüşmesinden uzlaşma çıktı. İmamoğlu dün yaptığı açıklamada Bakan Özhaseki ile "prensipte anlaştıklarını" ifade etmişti. Bakan Özhaseki'den de görüşmeye ilişkin yeni açıklama geldi, gözler haftaya çevrildi.

Son dakika | 'İmamoğlu ile anlaştık' dedi, gözler haftaya çevrildi! Bakan Özhaseki'den 'İstanbul depremi' mesajı

Son dakika haberi: Tüm Türkiye'yi tedirgin eden olası İstanbul depremi için yeni adımlar atılıyor. İstanbul'da depreme karşı alınacak önlem ve kentsel dönüşüm kapsamında Bakan Özhaseki ile Ekrem İmamoğlu önemli bir görüşme gerçekleştirmişti.

"EKREM BEY GELDİ, PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Dün katıldığı canlı yayında İstanbul'da depreme yönelik atılacak adımlarla ilgili konuşurken "Birkaç proje hazırladım, önümüzdeki dönemde Meclis'te paylaşacağım. İstanbul'a gidip paydaşlarla paylaşacağım" diyen Bakan Özhaseki, İmamoğlu ile görüşmesine şu sözlerle değinmişti:

"Deprem sağ partili, sol partili dinlemiyor. Siyaset buralara girmemesi lazım. Ekrem Bey geldi, onunla da prensipte anlaştık. Sonra bunu topluma anlatacağız."

AA-20230719-31712661-31712660-CEVRE_SEHIRCILIK_VE_IKLIM_DEGISIKLIGI_BAKANI_MEHMET_OZHASEKI

İMAMOĞLU: SAYIN ÖZHASEKİ İLE VERİMLİ BİR SOHBET YAPTIK

Ekrem İmamoğlu da saatler sonra Bakan Özhaseki ile görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"İstanbul'da depremle ilgili başta dönüşüm olmak üzere birçok konuda, Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Özhaseki'yle verimli bir sohbet yaptık. Bu konuda bazı prensip kararları aldık. İş birliğimizi en üst seviyede geliştireceğimizi ve hatta depremle ilgili süreçlerin tek elden bir sistemle yönetilmesi konusunda bir deprem konseyi, deprem kurulu tariflemesiyle bir önerimiz olduğunu kendilerine ilettim. Daha önceki bakanımızla da bunu konuştuğumu ifade ettim. Bu konuyu kendine de aktarmamızın iyi olacağını, hatta bu hususta gerekiyorsa bir kısım kanun düzenlemeleri olması gerektiğini ve hatta çoklu kurumların bu konuda yetkili olmasının başta İstanbul olmak üzere dönem dönem kaos yarattığını, bir iş birliği içerisinde bütünlükçü bir sistemle ve şeffaf ve aynı zamanda halkın ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla bir modelin İstanbul'a hatta kapsayıcı bir biçimde Marmara'ya çok büyük fırsatlar sunacağını ifade ettik. Buna büyük ilgi gösterdi, karşılık verdi ve olumlu bir uzlaşmayla ayrıldık."

AA-20230718-31709637-31709636-IBBNIN_BAKIRKOY_ATIK_SU_VE_YAGMUR_SUYU_DERE_ISLAHI_YATIRIMLARININ_ACILISI_YAPILDI

"HAFTAYA ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ"

İBB ile bakanlık arasında görüşülen proje çalışmaları başlıyor. Bugün "Medya Ankara Temsilcileri Buluşması" programında konuşma yapan Bakan Özhaseki, İmamoğlu ile görüşmelerinin akıbetine ilişkin mesaj verirken şunları söyedi:

"Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul demek Türkiye demek."

Başlıksız-6

YERİNE DÖNÜŞÜM PROJESİNE BAŞVURULAR ARTIYOR

Özhaseki ayrıca deprem bölgesinden 'Yerine Dönüşüm' projesine 36 bin 825 kişinin başvurduğunu bildirdi.

İlginizi Çekebilir

'Ekrem Bey geldi, prensipte anlaştık'

'Ekrem Bey geldi, prensipte anlaştık'

 İmamoğlu'ndan o soruya kaçamak yanıt!

İmamoğlu'ndan o soruya kaçamak yanıt!

 İstanbullu depremi 5 ayda unuttu! ‘Kredi var ama veren banka bulamıyoruz…’

İstanbullu depremi 5 ayda unuttu! ‘Kredi var ama veren banka bulamıyoruz…’


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Marjinal çevrelerin...' O 'Türkiye' raporuna tepki'Marjinal çevrelerin...' O 'Türkiye' raporuna tepki
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Özhaseki

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Umre paylaşımı tepki çekince böyle sitem etti!

Umre paylaşımı tepki çekince böyle sitem etti!

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Bakan kayıplara karıştı! Nedeni: Aşk iddiaları mı?

Bakan kayıplara karıştı! Nedeni: Aşk iddiaları mı?

Düğün gününde nişanlısının ihanetini ifşa etti! Tek tek mesajları okudu

Düğün gününde nişanlısının ihanetini ifşa etti! Tek tek mesajları okudu

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.