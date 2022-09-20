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SON DAKİKA | İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın devletin başındasınız

20.09.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Elazığ'da açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri gündem yarattı. İBB Başkanı İmamoğlu, CHP lideri için "Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın devletin başındasınız" ifadelerini kullandı.

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi temel atma törenine katıldı. Törende CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından kürsüye gelerek açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

İMAMOĞLU: "ADALET İSTERİZ DİYORLAR"

İmamoğlu,burada yaptığı açıklamada "Ülkemizin her gencinin geleceği parlak. Çok zeki bir genç kitlemiz var. Yeter ki bu ülkenin makam ve mevki sahipleri gençlerin umutlarını yükseltsinler, tam tersini yapmasınlar, bu gençleri kutuplaştırmasınlar, siyasi ikballeriyle bu gençleri aldatıcı bir dile maruz bırakmasınlar. Eminim ki gerisini bu ülkenin gençleri halleder. İş isteriz, aş isteriz demiyorlar; adalet isteriz diyorlar. Gençlerimiz kardeşçe yaşamanın kıymetini biliyorlar. Hiç önyargıları yok" ifadelerine yerdi.

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"YARIN DEVLETİN BAŞINDASINIZ"

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'yla ilgili sözleri ise programa damga vurdu. CHP liderine seslenen İmamoğlu "Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın devletin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan, yarın bu ülkenin muhalefeti olacak." dedi.

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