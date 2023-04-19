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Son dakika | İşçileri mesaiye götürüyordu! Eskişehir'de feci kaza: 3 ölü, 31 yaralı var

19.04.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eskişehir'de mesaiye giden fabrika işçilerini taşıyan bir otobüs yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir’in İnönü ilçesi yakınlarında meydana geldi. İnönü-Bilecik karayolu 7’nci kilometrede meydana gelen kazada, Zafer Bozdemir idaresindeki 26 S 7433 plakalı işçi servisi yoldan çıkarak şarampole devrildi.

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OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Meydana gelen kaza sonucu olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre Özgün Sevim Kök (31), Yıldız Kollar (40) ve Erhan Akbardak (49) hayatını kaybetti.

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Kazadan yaralı olarak kurtulan 31 kişi ise Eskişehir ve Bozüyük’te bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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MESAİYE GİDİYORLARMIŞ

Kaza yapan servisin içinde bulunan yolcuların, yakınlardaki bir kamyon fabrikasında işçi olduğu ve mesaiye gittikleri öğrenildi.

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(İHA)

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