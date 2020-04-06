HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: İspanya'dan güzel haber! Hayat normale dönmeye başlıyor

Son dakika: İspanya'dan güzel haber! Hayat normale dönmeye başlıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2020 12:38 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 637 artışla 13 bin 55'e çıksa da ölü ve vaka sayısının 5 gündür düşüş eğrisinde olması dikkati çekti. Hükümet, 12 Nisan'dan itibaren olağanüstü halin kapsamını yavaş yavaş küçültüp, bazı iş kollarını tekrardan aktif duruma getirmeyi planlıyor. İran'da ise bir günde virüsten ölenlerin sayısı 136 kişi artarak 3 bin 739'a çıktı.

Son dakika: İspanya'dan güzel haber! Hayat normale dönmeye başlıyor

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Salgından en fazla etkilenen ülkelerden İspanya'da Kovid-19
hastalarında 24 Mart'tan bu yana en düşük ölüm artışı kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI 13 BİN 55'E ÇIKTI

Bakanlığın verilere göre, düne göre 637 artışla toplam ölü sayısı 13 bin 55'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda şimdiye kadar günlük en yüksek ölü sayısı 950 ile 2 Nisan'da açıklanırken, rakamlar bu tarihten itibaren düşüşe geçti.

Koronavirüs ile bağlantılı olarak 24 Mart'ta 514, 25 Mart'ta 738, 26 Mart'ta 655, 27 Mart'ta 769, 28 Mart'ta 832, 29 Mart'ta 838, 30 Mart'ta 812, 31 Mart'ta 849, 1 Nisan'da 864, 2 Nisan'da 950, 3 Nisan'da 932, 4 Nisan 809, 5 Nisan'da 674 kişi hayatını kaybetmişti.

Diğer yandan vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 273 artışla toplamda 135 bin 32'ye yükseldi.

Mevcut durumda Kovid-19 hastalarından 6 bin 931'inin (düne göre 70 artış) yoğun bakımda olduğu ve taburcu olanların toplam sayısının düne nazaran 2 bin 357 artışla 40 bin 437'ye çıktığı bilgisi paylaşıldı.

MADRİD'DE ÖLÜ VE VAKA SAYILARINDA AZALMA

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 195 artışla 5 bin 136'ya çıktı. Madrid'de de ölü ve vaka sayılarında azalma görüldüğü, yoğun bakımdaki hasta sayısının düşmeye başladığı bildirildi.

Kentte son vaka sayısı düne nazaran 1134 artışla 38 bin 723 olarak açıklandı.

Ayrıca, koronavirüsten dolayı İspanya'da şu ana kadar 12 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği kaydedildi.

Sol koalisyon hükümeti, ülkede Kovid-19 ile mücadele için 14 Mart'ta yürürlüğe koyduğu olağanüstü hali 25 Nisan gece yarısına kadar uzatacağını açıklamıştı.

12 NİSAN'DAN İTİBAREN HAYAT NORMALE DÖNMEYE BAŞLIYOR

Hükümet, 12 Nisan'dan itibaren olağanüstü halin kapsamını yavaş yavaş küçültüp, bazı iş kollarını tekrardan aktif duruma getirmeyi planlıyor.

Bununla ilgili meclis onayı bu hafta içinde alınacak.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 739'A ÇIKTI

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 136 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 3 bin 739'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 274 artarak 60 bin 500'e ulaştığı bilgisini verdi.

Hastalardan 4 bin 83'ünün durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 24 bin 236 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Kaynak: AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Johnson hakkında 2 farklı açıklama kafa karıştırdı!Johnson hakkında 2 farklı açıklama kafa karıştırdı!
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!
Anahtar Kelimeler:
İspanya koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimat vermişti! Başvuru adresi değişti

Erdoğan talimat vermişti! Başvuru adresi değişti

Meral Akşener'den koronavirüs açıklaması

Meral Akşener'den koronavirüs açıklaması

Spor dünyası şokta! Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti!

Spor dünyası şokta! Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti!

Skandal! Yıldız oyuncu seks partisi verdi

Skandal! Yıldız oyuncu seks partisi verdi

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Rusya'dan kafa karıştıran koronavirüs raporu!

Rusya'dan kafa karıştıran koronavirüs raporu!

Diğer Haberler
Fidel Castro'nun yıllar önceki konuşması sosyal medyada viral oldu

Fidel Castro'nun yıllar önceki konuşması sosyal medyada viral oldu

Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 70 bini aştı

Hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı

Üniversite öğrencisi işitme engelliler için maske tasarladı

Üniversite öğrencisi işitme engelliler için maske tasarladı

Johnson hakkında 2 farklı açıklama kafa karıştırdı!

Johnson hakkında 2 farklı açıklama kafa karıştırdı!

Koronavirüsle ilgili endişe verici araştırma

Koronavirüsle ilgili endişe verici araştırma

İtalya'da koronavirüsle mücadele eden Türk doktor Oğuz Öksüz'den çarpıcı açıklamalar

İtalya'daki Türk doktordan çarpıcı açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.