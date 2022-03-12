Son Dakika: Vali Yerlikaya'dan flaş uyarı: İstanbul'a çok yaklaştı! "Trafiğe çıkmayın"

Son dakika haberi: Günlerdir uyarıları devam eden beklenen yoğun gök gürültülü kar yağışı ile alakalı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önemli bir uyarı yaptı. Twitter hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, gelişmeleri uydu görüntüleri ve radardan sürekli takip ettiklerini belirterek vatandaşlara bilgi verdi. Öte yandan Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışına karşı önlemler sürüyor. 32 ilde okullar tatil edilirken kamu çalışanları idari izne çıkarılmıştı. İstanbul’un da birçok noktası beyaz örtüyle kaplandı.

"İSTANBUL'A ÇOK YAKLAŞTI"

Vali Yerlikaya, paylaşımında "Beklenen yoğun gök gürültülü kar yağışı İstanbul’a çok yaklaştı." ifadelerini kullandı ve "Gelişmeleri uydu görüntüleri ve radardan sürekli takip ediyoruz." dedi.

"TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Trafiğe çıkacak olan ve trafikte olan vatandaşlara da uyarıda bulunan Yerlikaya paylaşımında "Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafikte seyir halinde olan hemşehrilerimin de bir an önce evlerine dönmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

⚠️Beklenen YOĞUN GÖK GÜRÜLTÜLÜ KAR YAĞIŞI #İstanbul’a çok yaklaştı❗️



Gelişmeleri uydu görüntüleri ve radardan sürekli takip ediyoruz.



❗️Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım.

❗️Trafikte seyir halinde olan hemşehrilerimin de bir an önce evlerine dönmelerini rica ediyorum pic.twitter.com/M5WW51dfkF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 12, 2022

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAKİ 13 MART TARİHLİ UÇUŞLARDA YÜZDE 30 AZALTMA KARARI

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 13 Mart 05.50 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 30 oranında uçuşların kısıtlaması kararı alındı.

İstanbul’u etkisi kar yağışı nedeniyle hava ulaşımındaki aksamalar sürüyor. Bu kapsamda 10 Mart’tan itibaren İstanbul havalimanlarındaki uçuş iptalleri 13 Mart’ta devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar günü 05.50 ile 14.59 saatleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek uçuşlarda benzer şekilde kısıtlamaya gidildi.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısının ardından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.’den (HEAŞ) yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13 Mart 2022 tarihinde 05.50 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 30 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

İMAMOĞLU: EN KRİTİK GÜN

Öte yandan İstanbul'da kar yağışında en kritik günün yaşandığına dikkat çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yağışın gece yarısına dek süreceğini ifade etmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM’da kar yağışına ilişkin son durumu değerlendirmişti.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı için en kritik günün yaşandığını belirten İmamoğlu, "Şu anda meteoroloji uzmanı arkadaşların ifadesiyle yoğun kar yağışı kuzeyden İstanbul’a girmiş durumda. Kuzeyden giriş yapan bu kar yağışı Karadeniz kıyısındaki ilçe ve mahallelerimizde kendini göstermeye başladı. 1 buçuk saat içerisinde İstanbul’un tamamına hâkim hale gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla çok yoğun kar yağışı gece yarısına kadar devam edeceği öngörülüyor" şeklinde konuşmuştu.

Kar yoğunluğunun dikkat alınması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, "Özellikle Anadolu yakasında 30-50 santimetre arası kar kalınlığı bekleniyor. Boğaz çevresinde ve güneye doğru kısımlarda 15-30 santimetre civarında kar kalınlığı bekleniyor. 30-50 santimetre kar kalınlığı beklenen ilçeler arasında Büyükçekmece, Beylikdüzü hattının bulunduğu da ifade ediliyor" açıklamalarında bulunmuştu.

PROF. DR. ŞEN AKŞAM SAATLERİNE İŞARET ETMİŞTİ

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen saat 16.00'da paylaştığı tweet'iyle akşam saatlerini işaret ederek yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Prof. Dr. Şen açıklamasında "Şimdi saat 16:00 Kuzeyden yoğun KAR yağışı giriş yaptı. Şile de görüş mesafesi 200 m ye indi. ilerleyen saatlerde özellikle anadolu yakasında yoğun kar yağışı olur." ifadelerine yer vermişti.

Kullanıcılardan birinin Avrupa yakasını sorması üzerine Şen "Bekleyin, Avrupa yakası da yoğun olacak" şeklinde yanıt vermişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tarafından paylaşılan radar görüntüsünde de saat 16.18 itibarıyla İstanbul'daki yoğun kar yağışı dikkat çekmişti.

