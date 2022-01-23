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SON DAKİKA | İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

23.01.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı.

SON DAKİKA | İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Son dakika haberi: İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliği konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kıyı Emniyeti’nden alınan bilgiye göre Umuryeri Kuzey Çakar bölgesinde görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır."


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