SON DAKİKA | İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Son dakika haberi: İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliği konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kıyı Emniyeti’nden alınan bilgiye göre Umuryeri Kuzey Çakar bölgesinde görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır."

Kıyı Emniyeti’nden alınan bilgiye göre #Umuryeri Kuzey Çakar bölgesinde görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle⛴



#Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır↔️⚠️#İstanbul#pazar#kar — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) January 23, 2022



