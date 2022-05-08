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Son dakika: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

08.05.2022 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Son dakika haberi...İstanbul'da Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle 8 Mayıs Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

VALİLİK AÇIKLADI

Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'nda 8 Mayıs Pazar günü yapılacak Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle saat 11.00'den itibaren bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtilerek alternatif güzergahlar verildi.

İşte trafiğe kapatılacak yollar;

Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif güzergâhlar ise şöyle;

Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor İstanbul
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