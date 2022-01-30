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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da polisleri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

SON DAKİKA | İstanbul'da polisleri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

30.01.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Çatalca'da buzlanma ve yoğun sisten dolayı İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi. Kazada 2'si ağır olmak üzere 10 polis memuru yaralandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstanbul'da polisleri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken 2'si ağır olmak üzere 10 polis memuru yaralandı.

POLİSLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ

Kaza, saat 08:00 sıralarında Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde meydana geldi. İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Kazada 10 polis memuru yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul
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