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  4. SON DAKİKA | İstanbul Kapalıçarşı'da yangın! Vali Gül: 'Yangın kontrol altına alındı'

SON DAKİKA | İstanbul Kapalıçarşı'da yangın! Vali Gül: 'Yangın kontrol altına alındı'

16.09.2023 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

SON DAKİKA | İstanbul Kapalıçarşı'da yangın! Vali Gül: 'Yangın kontrol altına alındı'

Kapalıçarşı’nın çatı kısmında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın birçok farklı ilçeden olay yerine sevk edildi.

"YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklama yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Gül paylaşımda şunları ifade etti:

"Kapalıçarşı’nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir."

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.


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yangın İstanbul Kapalıçarşı

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