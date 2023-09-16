SON DAKİKA | İstanbul Kapalıçarşı'da yangın! Vali Gül: 'Yangın kontrol altına alındı'

Kapalıçarşı’nın çatı kısmında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın birçok farklı ilçeden olay yerine sevk edildi.

"YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklama yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Gül paylaşımda şunları ifade etti:

"Kapalıçarşı’nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir."

Kapalıçarşı’nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.



Geçmiş olsun — Davut GÜL (@gul_davut) September 16, 2023

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.



