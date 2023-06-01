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  4. SON DAKİKA | İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'ye kritik ziyaret!

SON DAKİKA | İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'ye kritik ziyaret!

01.06.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek üzere yakında Ankara'ya gideceğini söyledi.

SON DAKİKA | İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'ye kritik ziyaret!

Son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç’in NATO üyeliğini görüşmek üzere yakın zamanda Ankara’ya gideceğini açıkladı.

Norveç’in başkenti Oslo’da bugün düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Bu hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. İsveç'in katılımı konusunda ilerleme kaydedilmesinin önemini her zaman vurguluyorum. İsveç'in olası katılımını nasıl sağlayabileceğimizi ele alma konusunda yakın gelecekte Ankara'ya da gideceğim” dedi.

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“ŞU ANA KADAR HIZLI BİR KABUL SÜRECİ OLDU”

Stoltenberg, Türkiye ve diğer müttefiklerin geçen yıl Madrid’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde İsveç ve Finlandiya’yı üyelik için davet ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Tüm müttefiklerin ve Türkiye'nin İsveç'i tam üye olmaya davet ettiğini ve bunun Madrid'deki son zirvede gerçekleştiğini unutmamalıyız. Şu ana kadar bu çok hızlı bir kabul süreci oldu çünkü Finlandiya ve İsveç Mayıs ayında başvuruda bulundu. Finlandiya zaten üye oldu ve İsveç'in de üye olacağından eminim. Bunun mümkün olduğunca erken gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Benim mesajım İsveç'in üyeliğinin İsveç için iyi olduğu, İskandinav ülkeleri için iyi olduğu, Baltık ülkeleri için iyi olduğu ve aynı zamanda NATO için de iyi olduğudur. Bu NATO'yu daha güçlü kılacak ve aynı zamanda Türkiye ve tüm müttefikler için de iyi olacaktır. Yakın gelecekte Ankara'ya gideceğim ancak tarih henüz belli değil.”

DHA

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