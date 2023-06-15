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  4. SON DAKİKA | İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

SON DAKİKA | İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

15.06.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

SON DAKİKA | İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, dün Zürih'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eylemler nedeniyle bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından bakanlığa davet edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre Türkiye

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