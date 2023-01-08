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Son dakika: İYİ Parti liderinden dikkat çeken 'seçim' mesajı: Elbette Akşener olacak!

08.01.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına değinirken "Sayın Erdoğan giderken de yanındaydım. Ama ilginç olan şudur; o günün haksızlığa uğrayanları bugünün zorbaları oldular" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Akşener ayrıca seçimlerle ilgili mesaj vererek "Elbette başbakan Meral Akşener olacak. İYİ Parti birinci parti olacak" dedi.

Son dakika: İYİ Parti liderinden dikkat çeken 'seçim' mesajı: Elbette Akşener olacak!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul 3. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulundu.

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Konuşmasında başkanlık sistemini eleştiren Akşener şu ifadeleri kullandı:

"2017’de birilerinin keyfi istedi, tek adam rejimini ortaya koymak için; demokrasiden bıktılar, milletin karşısında hazır ola geçmekten bıktılar. Kısaca hukukun üstünlüğünden bıktılar. Keyifleri öyle istedi, tek adam rejimini, bir ucube sistemi getirmek üzere 2017’de bir referandum yaptılar. O zaman tek tek bir araya gelerek yollara düştük. Bugün yolda gelirken biraz düşündüm. Kütahya’da benimle olanlar hatırlayacaktır. Mekan bulamadık, salon bulamadık. Çanakkale’de gittik, parasını ödediğimiz salondan çıkarılmaya çalışıldık, o da olmadı elektriği kestiler. Biz yine anlattık. Milletvekilliğinin nasıl ortadan kalkacağını, liyakatin, objektifliğin, hesap verilebilirliğin ortadan kalkacağını; tek adam sisteminde yandaş kollamanın, hırsızlığın, uğursuzluğun harekete geçeceğini anlattık. Sonra her gittiğimiz yerde saldırıya uğradık."

"O GÜN HAKSIZLIĞA UĞRAYANLAR BUGÜN ZORBA OLDU"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasını hatırlatan Akşener, "Ben Sayın İmamoğlu’nun hapis cezasını duyduğumda koşa koşa İstanbul’a geldim ve orada bir konuşma yaptım. Dedim ki ben Sayın Erdoğan giderken de yanındaydım. O zaman da iki büklüm gezenler vardı. O zaman da haksızlığın karşısında durdunuz. Hepimiz durduk. Ama ilginç olan şudur; o günün haksızlığa uğrayanları bugünün zorbaları oldular. Biz hâlâ haksızlığın, zorbalığın, zorbanın karşısındayız. Yani bulunduğumuz yer her zaman aynı yer. 80 ihtilalini unuttuk mu? Gidip Avrupa’ya şikayet etmedik" dedi.

"ELBETTE BAŞBAKAN AKŞENER OLACAK"

İYİ Partinin 2023 seçimlerde sandıktan birinci çıkacağını söyleyen Akşener, "2023 seçimlerinde göreceksiniz ki 13. cumhurbaşkanı elbette Millet İttifakı’nın adayı olacak. Ama bir şey daha olacak. 2023 seçimlerinin birinci partisi İYİ Parti olacak. Bunu pazarlıklar sonunda sağlamayacağız, bunu helal oylarımızla birinci parti çıktıktan sonra sağlayacağız. O zaman başbakan olacak. Çünkü biz helale inanırız" diye konuştu.

(İHA)

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