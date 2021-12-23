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Son Dakika: İzmir'de dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti! 'Google'dan arıyoruz' diyerek 3 milyon TL toplamışlar

23.12.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İzmir'den gelen dolandırıcılık haberi duyanları şaşırttı. Karşıyaka ilçesinde "Google'dan arıyoruz" diyerek vatandaşları toplam 3 milyon TL dolandıran 24 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika: İzmir'de dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti! 'Google'dan arıyoruz' diyerek 3 milyon TL toplamışlar

Son Dakika: İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Google'dan aradıklarını belirtip, Google Maps üzerinden harita güncellemesi yapılması gerektiğini aksi takdirde şirket bilgilerinin silineceğini söyleyerek, çok sayıda kişinin toplam 3 milyon lirasını dolandırdıkları iddiasıyla 24 şüpheli, gözaltına alındı.

1500'ER LİRA PARA TOPLAMIŞLAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Karşıyaka'daki bir çağrı merkezinin çalışanlarının avukatlık ve muhasebe büroları başta olmak üzere farklı iş kollarındaki firmaları Google'dan aradıklarını söyleyip, Google Maps üzerinden harita güncellemesi yapılması gerektiğini, yapılmaması durumunda şirket bilgilerinin kalıcı olarak silineceğini belirtip, 500 ile 1500 lira arasında para topladıklarını tespit etti.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ekipler, çok sayıda mağdurun olduğunu ve şüphelilerin yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, dolandırıcılıkta kullandıkları 24 laptop, hazır konuşma metinleri, iş başvurusunda bulunan personele ait CV'ler, sözde Google sözleşme evrakları, müştekilere ait bilgiler ele geçirildi. 6 şüpheli savcının talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Google İzmir
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