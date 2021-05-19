Son Dakika: İzmir'de peş peşe depremler (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de öğlen saatlerinde iki deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Kuşadası Körfezi'nde 14.14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1, 14.18'deki depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD ise merkez üssü olarak Menderes ilçesini gösterirken, 14.14'teki depremin büyüklüğünü 4.3, 14.18'deki depremin büyüklüğünü ise 4.2 olarak duyurdu.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de meydana gelen depremlerle ilgili şunları ifade etti:

Kısa bir süre önce İzmir yarımadasında, muhtemelen Tuzla fay zonu ile ilgili büyüklüğü 4’e varan depremler oluyor. Hatırlarsanız, İzmir depreminden sonra yarımadadaki fayların belli ölçüde yüklenmiş olabileceğini belirtmiştim. Tahminim bu depremler böyle bir olayın sonucu.

Kısa bir süre önce İzmir yarımadasında, muhtemelen Tuzla fay zonu ile ilgili büyüklüğü 4’e varan depremler oluyor. Hatırlarsanız, İzmir depreminden sonra yarımadadaki fayların belli ölçüde yüklenmiş olabileceğini belirtmiştim. Tahminim bu depremler böyle bir olyın sonucu. pic.twitter.com/WMxyh9KgZQ — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 19, 2021



