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Son dakika | İzmir, Mersin ve Hatay'da orman yangını

31.07.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İzmir, Mersin ve Hatay'dan gelen orman yangını haberleri endişe yarattı. Menderes ilçesinde serada başlayan yangın ormanlık alana sıçrarken, Anamur ilçesinde çıkan yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan Hatay'da da Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alandan dumanlar yükseliyor.

Son dakika | İzmir, Mersin ve Hatay'da orman yangını

Son dakika: İzmir'deki yangın, saat 14.30 sıralarında Çamönü Mahallesi'ndeki bir serada çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler ormana sıçradı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi. Yangını kontrol etmek için çalışmalar sürüyor.

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MERSİN'DE ORMAN YANGINI

Mersin'de de Çarıklar ve Bozdoğan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

HATAY'DAN DA DUMANLAR YÜKSELİYOR

Hatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda yangın çıktı. Yangın söndürme ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.

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İlçede Habibi Neccar Dağı eteklerinde bulunan Bağrıyanık Mahallesi’ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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(AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Mersin İzmir
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