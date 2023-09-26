Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de 15.15'te başlayan Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçti. En son 5 Eylül'de toplanan Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 gigabayt internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. İnşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan emeklilere maaş düzenlemesinin de toplantıda ele alınması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;

Türkiye Yüzyılı'nın inşa hedefiyle çıktığımız yolculuğumuza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Son Kabine toplantısından bu yana dış politikada yoğun bir gündemimiz vardı.

ORTA VADELİ PROGRAM

Gelecek üç yıl boyunca ekonomide yol haritamız olacak orta vadeli programı kamuoyumuzla paylaştık. 3 yılın sonunda 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 15 bin dolara yaklaşan kişi başına milli geliri yakalayacağız. Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak gayesidir. Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız programın iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını gördük. Uluslararası yatırımcıların programa tepkisi de son derece olumluydu. Ülkemize yönelik önyargılar kırıldıkça inşallah yatırım rakamların daha da yükseldiğini göreceğiz. Ülkemizin her bir ferdini Orta Vadeli Programa'a destek olmaya davet ediyorum.

Dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında bulunduran G-20'de bundan sonra da aktif rol oynamaya devam edeceğiz.

Cumhur İttifakı olarak yeni yasama döneminde ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak için çabalarımızı sürdüreceğiz.

GENÇLERE ELEKTRONİK CİHAZ DESTEĞİ

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.

Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

GENÇ KART

18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI

Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik Bankası'na dair teklifimizi Meclisimizin takdirine sunacağız. Yeni evlenen gençlere Aile ve Gençlik Bankası'ndan faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

BM GENEL KURULU

BM'nin tam karşısında yer alan Türk Evimiz bu sene de diplomasimiz en önemli merkezlerinden biriydi. Cezayir, Polonya, Gürcistan, İtalya, Yunanistan, İsrail ve NATO Genel Sekreterinin de aralarında olduğu pek çok liderle görüşme gerçekleştirildi. Ahıska Türkü kardeşlerimize kimliklerini takdim ettik. Amerikan iş dünyasında bir araya geldik. Elon Musk'u kabulümüzde kendisini ülkemize yatırım yapmaya davet ettim.



