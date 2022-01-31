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Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan'dan 'elektrik faturalarına düzenleme' açıklaması

31.01.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan'dan 'elektrik faturalarına düzenleme' açıklaması

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısı, saat 15.30'da başlamıştı. Kritik toplantı 2 saat 20 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından elektrik faturalarındaki düzenlemeyi ve yeni destek paketlerini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kabine'de gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz. Revizyona gitmemiz normaldir. Her değişim bir bayrak yarışıdır. Bizim için aslolan ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak, gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet etmektir.

Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz.

KARLA MÜCADELE

Türkiye son yılların en bereketli, onunla birlikte en zahmetli kışını geçiriyor. Son haftalarda yağan karla bu yıl için rahat nefes aldık. Şehirlerarası yollarda, ulaşımlarda çeşitli sıkıntılar yaşandı. Ancak karla mücadelenin yeteri kadar etkin yürütülemediği yerlerde vatandaşlarımızdan mağdur olanlar da oldu. Her şeye rağmen genel olarak verimli bir kış mevsimi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Barajların dolmasını olumlu görüyoruz.

ELEKTRİK FATURALARI

Elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi için talimat verdim. En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir.

DESTEK PAKETİ

Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz.

Engellilere yönelik bu yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacağız. Kamuya 2 bin 927 engelli memur atanacak.

Çiftçiye destek için 2022 tarımsal destek ödemesini 29 milyar liraya çıkardık.

Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz.

Yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı 8'e, yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayımızı 55'e çıkartıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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