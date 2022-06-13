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  4. SON DAKİKA | Kadıköy'de HDP'li vekilin polise yumruk atmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

SON DAKİKA | Kadıköy'de HDP'li vekilin polise yumruk atmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

13.06.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kadıköy'de izinsiz düzenlenen yürüyüşte HDP'li bir vekilin polise yumruk atmasıyla ilgili olarak "Kadıköy'de teröristbaşını öven sloganlar atılması provokasyondan öte namussuzluktur, kanı bozukluktur. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde ödeteceğiz" dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında enflasyon farkıyla, ocak ayında yapılacak düzenlemelerle her kesimi rahatlatacağız" dedi.

SON DAKİKA | Kadıköy'de HDP'li vekilin polise yumruk atmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

İstanbul'da dün skandal görüntüler kaydedildi. Kadıköy'de HDP'li milletvekillerinin çağrısı sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın görüş yasağının protesto edilmesi ve Öcalan'ın serbest bırakılması için bir yürüyüş gerçekleştirildi. HDP'li vekillerin de katıldığı yürüyüşte terör örgütü PKK lehine ve "Biji Serok Apo" sözleriyle sloganlar atıldı. İzinsiz gösteride HDP'li bir vekil de polise yumruk attı. Polise atılan yumruk ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok sert tepki göstererek "Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde ödeteceğiz" dedi.

Skandal görüntüler! İstanbul'un göbeğinde teröristbaşı için yürüdüler... HDP'li vekiller Öcalan lehine slogan attıSkandal görüntüler! İstanbul'un göbeğinde teröristbaşı için yürüdüler... HDP'li vekiller Öcalan lehine slogan attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR

Bölücü terör örgütüne ağır darbeler indirdik. Suriye'de düzenlenen operasyonlarla terör koridorunu yerle bir ettik. Şu an Irak'ta devam eden Pençe Kilit Harekatı ile de teröristlerin inlerini yerle bir ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Döktükleri her damla kanın hesabını teröristlerden misliyle soruyoruz. Terörün siyasi uzantılarıyla da mücadelemizi sürdürüyoruz.

KADIKÖY'DE HDP'Lİ VEKİLİN POLİSE YUMRUK ATMASI

Kadıköy'de teröristbaşını öven sloganlar atılması provokasyondan öte namussuzluktur, kanı bozukluktur. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde ödeteceğiz. Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme hakkı tanımaz. Türkiye terörün her türlüsüyle mücadelesini eninde sonunda zafere ulaştıracaktır.

ERDOĞAN'DAN EKONOMİ MESAJI: HER KESİMİ RAHATLATACAĞIZ

Türkiye ekonomi programını kararlılıkla uygulayacağız. Temmuz ayında enflasyon farkıyla, ocak ayında yapılacak düzenlemelerle her kesimi rahatlatacağız. 2023 Şubat-Mart ayından itibaren bu sorunları geride bırakmış olacağız. Mücbir sebepler bu tarihin yılbaşı sonrasına kaymasına neden olmuştur.

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