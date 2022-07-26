SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi! Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep gibi şehirlerde de hissedildi

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta bir sarsıntı meydana geldi! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.6 olarak duyurdu. Deprem aynı şekilde Maraş'a yakın iller olan Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Malatya gibi şehirlerde de hissedildi. 09:11'deki sartsınının derinliği de 3.4 km olarak ölçüldü.

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM! (SON DEPREMLER LİSTESİ)

Gelen bilgilere göre Kahramanmaraş'ta 4.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmedi. Depremle ilgili yeni detaylar geliyor...

