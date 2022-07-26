HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi! Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep gibi şehirlerde de hissedildi

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi! Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep gibi şehirlerde de hissedildi

26.07.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Son dakika bilgisine göre Kahramanmaraş'ta 4.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin yerin 3.4 km derinliğinde olduğunu belirtti. Deprem Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep gibi çevre şehirlerde de yakından hissedildi.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi! Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep gibi şehirlerde de hissedildi

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta bir sarsıntı meydana geldi! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.6 olarak duyurdu. Deprem aynı şekilde Maraş'a yakın iller olan Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Malatya gibi şehirlerde de hissedildi. 09:11'deki sartsınının derinliği de 3.4 km olarak ölçüldü.

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM! (SON DEPREMLER LİSTESİ)

Gelen bilgilere göre Kahramanmaraş'ta 4.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmedi. Depremle ilgili yeni detaylar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığıÇöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığı
ORC'den son seçim anketi! 3 ildeki oy oranları dikkat çektiORC'den son seçim anketi! 3 ildeki oy oranları dikkat çekti
Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

İzmir'de eşini 18 yaşındaki gençle evde yakalayan adam dehşet saçtı: 1 ölü

İzmir'de eşini 18 yaşındaki gençle evde yakalayan adam dehşet saçtı: 1 ölü

Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Teyze tutuklandı

Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Teyze tutuklandı

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılıklar! 2 oyuncu veda etti

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılıklar! 2 oyuncu veda etti

Araç sahipleri dikkat! Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

İlginizi Çekebilir

Hamilelik pozlarını satarak servet kazanıyor! “En iyi anneyim”

Hamilelik pozlarını satarak servet kazanıyor! “En iyi anneyim”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Sıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdiler

Sıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdiler

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.