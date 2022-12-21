Son dakika | Kaptanın hayatını kaybettiği düşünülüyordu... Sinop açıklarında yanan gemi 'Beata' ile ilgili Bakanlıktan açıklama: O saatte başladı!

Son dakika haberi: Dün akşam Sinop açıklarında gemide çıkan yangın panik yaratmıştı. Sinop Valiliği, yaralı 16 mürettebatın kurtarıldığını duyururken kaptanın hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirmesi paylaşılmıştı. 'Beata' gemisiyle ilgili gelen son açıklamada gün içinde kurtarma planı detaylarının netleştirileceği ifade edildi.

"YAKLAŞIK 15 MİL SÜRÜKLENDİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 06:45 itibarıyla söndürme donanımına sahip römorkör ile soğutma amacıyla 'Beata' gemisine müdahaleye başlandı. İçinde personel bulunmayan gemi yaklaşık 15 mil sürüklenerek Gerze açıklarına ulaşmış olup gemi ilgilileri ile gün içinde kurtarma planı detayları netleştirilecektir."