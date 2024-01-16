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  4. Son dakika | Kartelin elebaşı İstanbul'da çıktı! Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Sammy Ali böyle yakalandı

Son dakika | Kartelin elebaşı İstanbul'da çıktı! Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Sammy Ali böyle yakalandı

16.01.2024 08:12 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Dünyanın dört bir yanında aranan uyuşturucu kartelinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul'da yakalandı.

Son dakika | Kartelin elebaşı İstanbul'da çıktı! Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Sammy Ali böyle yakalandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyuyla ilgili birçok suça karışan Sammy Ali'nin Kartel-4 operasyonuyla Üsküdar'da yakalandığını duyurdu.

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Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:

"Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından SAMMY ALI İstanbul’da yapılan “KARTEL-4” operasyonuyla yakalandı.

UYUŞTURUCU DEPOLARI, FİNANSÖRLÜĞÜ...

Üsküdar'da yakalanan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Sammy Ali’nin;

  • Almanya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı,
  • Uyuşturucu madde tedarik ettiği,
  • Uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve
  • Uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi.
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