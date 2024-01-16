Son dakika | Kartelin elebaşı İstanbul'da çıktı! Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Sammy Ali böyle yakalandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyuyla ilgili birçok suça karışan Sammy Ali'nin Kartel-4 operasyonuyla Üsküdar'da yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:
"Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından SAMMY ALI İstanbul’da yapılan “KARTEL-4” operasyonuyla yakalandı.
Üsküdar'da yakalanan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Sammy Ali’nin;