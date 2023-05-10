SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu 'Aydın meydanından sesleniyorum' diyerek uyardı: "Her birinizden hesabını soracağım"

Son dakika: Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere 4 gün kala Aydın'daki mitingde konuştu. Vali ve kaymakamlara seslenen CHP lideri, parti bürokratı gibi davrananları seçilmesi halinde görevden alacağını söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle;

-Tüm sıkıntılarınızı biliyorum ama tamamın çözümü var. Çözümün anahtarı sizde. Beraber çözeceğiz. Mayıs'ın 14'ünde bir bahar havası içerisinde dostlarımızla birlikte sandığa giderseniz ve oyunuzu Millet İttifakı'ndan yana kullanırsanız en büyük başarıyı beraber yakalamış olacağız.

-Hiçbir çiftçi asla zarar etmeyecek. Süt üreticisi asla zarar etmeyecek. Süt tozunu kendimiz üreteceğiz kendimiz kazanacağız. Hiçbir esnaf sıkıntıya girmeyecek. Esnaf bakanlığı kuracağız. Orta direği güçlü kılacağız. Çiftçi ve esnafın ödedikleri faizleri sileceğiz ana parayı da makul takside bağlayacağız.

"2015'TE SÖYLEDİĞİM SÖZÜ ŞİMDİ DE TUTUYORUM"

2015'te söylediğim sözü şimdi de tutuyorum, söylüyorum. Emekliye 15 bin TL bayram ikramiyesi vereceğiz.

-Gençler! Oylarınızı bölmeyeceksiniz. Size özgürlüğü getireceğim. Huzuru getireceğim. En rahat Bay Kemal'i eleştireceksiniz.

-Kapanan köy okullarını yeniden açacağız. 100. yılda 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Köy gerçekten şehrin bir parçası olacak.

-En geç iki yıl içerisinde mülteci kardeşlerimizin tamamını kendi ülkelerine uğurlayacağız.

"KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIM. BAY KEMAL'İN SÖZÜ VAR"

-Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Bay Kemal'in sözü var.

"HER BİRİNİZDEN HESABINI SORACAĞIM"

-Aydın meydanından sesleniyorum kaymakamlara valilere sesleniyorum. Eğer siz bir partinin bürokratı gibi hareket edersiniz, her birinizden hesabını soracağım, her birinizden. Kim bir parti memuru gibi hareket ediyorsa onu oradan çekip alacağız. Yeni bir Türkiye göreceksiniz.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN GEMİ BENZETMESİ

İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu ise aynı saatlerde Rize'deki mitingde konuştu. Devlet yönetmekle gemi yönetmenin birbirine benzediğini savunurken, verdiği örnekle dikkat çeken İmamoğlu, "Devleti yönetmek gemi yönetmeye benzer, gemiyi yanlış yüklersen gemi biter. Bunlar devletin kaynaklarını hep kendi taraflarına yüklediler. Gemi yan yattı sefere çıkamıyor artık. Biz devletin hizmetlerini bu millete eşit dağıtacağız." diye konuştu.

İmamoğlu’nun açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

Taraflardan birisi diyor ki, "Biz gelince her şey çok güzel olacak". Öteki taraf da diyor ki "Biz gidince her şey kötü olacak". Birisi umut veriyor, birisi korku salıyor. Umut mu kazanır korku mu?

"BANA OY VERMEYENLERİN DE KALBİNİ KAZANACAĞIM"

Bana oy vermeyenlerin de kalbini kazanacağım. Ben öyle bir ahlaktan geliyorum. Milletimiz korkmaz, kendisine güvenir. Ben gidince her şey kötü olacak demek ne demek ya? 86 milyon milletin evlatlar var evlatları. Her şey kötü olacak diyerek milleti korkutmak isteyen akıl, kibirli bir akıldır.

Allah bunların gazabından memleketi korusun. Kim giderse gitsin, burası Türkiye Cumhuriyeti. Siz derede kum tanesi olmazsınız bu memlekette kum tanesi. Kimler geldi kimler geçti. Herkes haddini bilecek. Baki olan vatanımız, devletimiz.

Evine git evine. Hanımına, çoluğuna çocuğuna hizmet et.

Bir gün İstanbul’u teslim edeceğim. Koltuklar kimseye kalmaz.

Hala be gidersem ülke batar diye korkutmaya çalışıyorsan, senin karnen sıfır sıfır. Başarısızsın. Kendin itiraf ediyorsun. Bu millet korkmaz, kendine güvenir. Onun için 14 Mayıs’ta millet kazanacak millet.

Bir kişi devri bitecek. Ben bilirim devri bitecek. 15 Mayıs’tan itibaren milletçe birlik bütünlük içinde yolumuza devam edeceğiz.

Devleti yönetmek gemi yönetmeye benzer, gemiyi yanlış yüklersen gemi biter. BUnlar devletin kaynaklarını hep kendi taraflarına yüklediler. Gemi yan yattı sefere çıkamıyor artık. Biz devletin hizmetlerini bu millete eşit dağıtacağız. Millet İttifakı’nın önemini iyi anlamanızı istiyorum. Millet İttifakı siyasetin orasında burasında bir yapı değildir. Millet neredeyse biz orada olacağız. Milletin iktidarını kurmaya geliyoruz. Türkiye’nin birleştirici gücü, Hak, hukuk, Adalet’in simgesi Kemal Kılıçdaroğlu ile geliyoruz.

Çaykur’un liyakatla yönetilmesini sağlayacağız. Çaykur, ne yazık ki yerle bir edildi."



