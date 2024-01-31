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  4. Son dakika | Kilise saldırganları kaçarken çöpe atmış! Katillerin son hali böyle görüntülendi: Sakal ve kıyafet detayı...

Son dakika | Kilise saldırganları kaçarken çöpe atmış! Katillerin son hali böyle görüntülendi: Sakal ve kıyafet detayı...

31.01.2024 12:30 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne Pazar günü sabah ayini sırasında silahlı saldırı düzenleyen saldırganların kaçarken çöp konteynerine attıkları kıyafetleri bulundu. Ayrıca saldırganlardan Rusya uyruklu D.T.'nin yakalanmamak için kestiği sakallarını daha çöpe atamadan yakalandığı öğrenildi. İki saldırganın son hallerini gözler önüne seren fotoğraf da paylaşıldı.

Son dakika | Kilise saldırganları kaçarken çöpe atmış! Katillerin son hali böyle görüntülendi: Sakal ve kıyafet detayı...

Son dakika haberi: Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İstanbul emniyeti saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Saldırının perde arkasını aralayan detaylar ortaya çıktı.

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İŞTE KİLİSE SALDIRGANLARININ YENİ FOTOĞRAFI

Son olarak saldırganların İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen fotoğrafları paylaşıldı.

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SAKALINI ÇÖPE ATAMADAN YAKALANMIŞ

Saldırının ardından kaçan iki saldırgan ve onlara yardım ettiği tespit edilen toplam 51 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırganların yakalanmasının ardından yapılan çalışmalarda, saldırıda kullanılan silahlara ait parçalar Belgrad Ormanı'nda bulunmuştu.

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Polonya plakalı araç ise Beylikdüzü'nde plakaları sökülerek terk edilmiş halde bulundu. Olaydan sonra silahlarını Kemerburgaz'da atan saldırganların, araçla Beylikdüzü'ne kaçtıkları, aracın plakasını söküp bir sokakta bıraktıkları öğrenildi.

Daha sonra Güvercintepe'de saklandıkları adrese minibüsle giden 2 saldırgandan Rus uyruklu D.T.'nin tanınmamak için yanında taşıdığı tıraş makinesiyle sakalını kestiği fakat bu sakalları çöpe atamadan polis ekiplerince yakalandığı ortaya çıktı. Öte yandan şüphelilerin saldırıdan önceki dönemleriyle ilgili yapılan araştırmalarda ise şüphelilerin Bahçelievler'de bir Çin restoranında suşi ustası olarak çalıştıkları öğrenildi.

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KAÇARKEN ATTIKLARI KIYAFETLERİ BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların saldırı sırasında giydiği kıyafetlerini Canfes Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerine atarak kaçtıkları tespit edildi.

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Olay yeri inceleme ekipleri söz konusu sokakta yaptıkları araştırmada, çöp konteynerine atılmış kıyafetleri buldu. Bulunan kıyafetler incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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