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  4. Son dakika | Kırmızı ve gri listelere birer çizik daha! 2 ilde terör operasyonu: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi

Son dakika | Kırmızı ve gri listelere birer çizik daha! 2 ilde terör operasyonu: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi

25.09.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Şırnak ve Diyarbakır'da terör operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda kırmızı ve gri kategorilerdeki 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların detaylarını ve görüntülerini paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerin daha güvenlik görevlilerinin şehit edildiği ve yaralandığı olaylara katıldığını belirtti.

Son dakika haberi: Art arda düzenlenen operasyonlara terör örgütüne darbeler indirilmeye devam ediyor.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şırnak ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda kırmızı ve gri kategorilerde aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, "Şırnak ve Diyarbakır’da; 1’i kırmızı, 1’i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Teröristlerin 9 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi, 21 güvenlik görevlimizin yaralanması olaylarına katıldıkları tespit edildi." notunu düştüğü paylaşımda operasyonlardan görüntüleri de paylaştı.

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HAİN TALİMATLARI O VERİYORMUŞ

Yerlikaya paylaşımının devamında şunları kaydetti:
"Şırnak İli Güçlükonak ilçesi kırsalında J-SİHA desteğinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando Karma Timlerinin katılımı ile icra edilen Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında Bakanlığımızca Terörden Arananlar Kırmızı Kategori’de aranma kaydı bulunan Sözde Botan Sorumlusu ve aynı zamanda Gabar Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet yürüten Ercan Serhat (K) Reis Gültüran adlı terörist çıkan çatışmada silahı ile birlikte sağ olarak yakalanmıştır. Teröristin Şırnak ilinde 2016-2022 yılları arasında, 7 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 20 güvenlik görevlisinin yaralandığı 7 eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA’ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla Terörden Arananlar Listesi Gri Kategori’de aranma kaydı bulunan Agit Berxwedan (K) Habib Karakoç etkisiz hale getirildi. Teröristin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Diyarbakır ve Muş illerinde 2012-2022 yılları arasında, 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı 6 eyleme katıldığı tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyetimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle."


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terörist

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