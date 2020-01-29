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  4. Son dakika... Koronavirüs (corona virus) salgınında ölü sayısı her geçen gün artıyor

Son dakika... Koronavirüs (corona virus) salgınında ölü sayısı her geçen gün artıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2020 06:39 | Son Güncelleme

Çin'in Vuhan (Wuhan) kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (corona virus) (2019-nCoV) salgınında can kaybı 132’ye, salgından etkilenen kişi sayısı 5 bin 974’e yükseldi. Virüs hızla yayılmaya devam ederken, son olarak Almanya'da da görüldü.

Son dakika... Koronavirüs (corona virus) salgınında ölü sayısı her geçen gün artıyor

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınında ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artarken, virüs yayılmaya ve farklı ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke geneline yayılan 2019-nCoV salgını nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, virüsten etkilenen sayısı bin 239'nun durumu ağır olmak üzere 5 bin 974’e çıktı.

Bununla birlikte virüsten etkilendiği şüpheli olan kişi sayısı 9 bin 239’a yükselirken, virüsten etkilenen kişilerle herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanlar 59 bin 990’a çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen enfektelerin sayısı ise 103 oldu.

Ayrıca, Çin anakarası dışında virüsten etkilenen kişi sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 8, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 7’ye çıktı.

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Koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde salgının etkisi altındaki kişi sayısı 3 bin 554’e çıkarken, can kaybının 125’i bu eyalette yaşandı.

"Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, salgın Çin dışında, Tayland’da 14, Japonya’da 7, Singapur’da 5, ABD’de 5, Avustralya, Fransa, Almanya ve Güney Kore’de 4’er, Malezya’da 3, Vietnam’da 2, Nepal, Kanada, Kamboçya ve Sri Lanka’da 1’er kişide görüldü.

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede salgına dönüşen koronavirüs nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Çin'i ziyaret etmiş ve salgınla mücadele konusunda güvendikleri ülkeye yardıma hazır olduklarını söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de Ghebreyesus ile görüşmesinde, "Bu salgını bir an önce yenme konusunda inancımız, özgüvenimiz tam, kaynaklarımız var.” ifadelerini kullanmıştı.

YENİ TİP KORONAVİRUS SALGINI

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

(AA)

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