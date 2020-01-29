Son dakika... Koronavirüs (corona virus) salgınında ölü sayısı her geçen gün artıyor

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınında ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artarken, virüs yayılmaya ve farklı ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke geneline yayılan 2019-nCoV salgını nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, virüsten etkilenen sayısı bin 239'nun durumu ağır olmak üzere 5 bin 974’e çıktı.

Bununla birlikte virüsten etkilendiği şüpheli olan kişi sayısı 9 bin 239’a yükselirken, virüsten etkilenen kişilerle herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanlar 59 bin 990’a çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen enfektelerin sayısı ise 103 oldu.

Ayrıca, Çin anakarası dışında virüsten etkilenen kişi sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 8, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 7’ye çıktı.

Koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde salgının etkisi altındaki kişi sayısı 3 bin 554’e çıkarken, can kaybının 125’i bu eyalette yaşandı.

"Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, salgın Çin dışında, Tayland’da 14, Japonya’da 7, Singapur’da 5, ABD’de 5, Avustralya, Fransa, Almanya ve Güney Kore’de 4’er, Malezya’da 3, Vietnam’da 2, Nepal, Kanada, Kamboçya ve Sri Lanka’da 1’er kişide görüldü.