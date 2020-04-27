Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'de 96, İspanya'da 331 kişi öldü

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Buna göre, dün 288 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, bugün 331'e çıktı. Salgından ölenlerin toplam sayısı da 23 bin 521'e yükseldi.

Pazar gününden itibaren sadece PCR testlerine göre verilen toplam vaka sayısı ise 209 bin 465'e çıktı.

Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 2 bin 143 artışla 100 bin 875 oldu.

ABD'DEN SONRA İKİNCİ ÜLKE KONUMUNDA



İspanya, mevcut durumda ABD'nin (107 bin 45) ardından "en fazla Kovid-19 hastasının iyileştiği ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

Sosyal mesafe ve maske takma tavsiyelerine uyulmaması tartışma yarattı

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 14 Mart'ta başlatılan ve 9 Mayıs'a kadar uzatılan olağanüstü halin (OHAL) şartlarını kademeli olarak gevşeterek, geçen pazar gününden itibaren 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi bulunması koşuluyla, evin en fazla 1 kilometre çevresinde 1 saat sokağa çıkmasına izin vermişti.

Ancak bazı büyük kentlerde insanların sosyal mesafe ve maske takma tavsiyelerine uymaması tartışmalara neden oldu.