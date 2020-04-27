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Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'de 96, İspanya'da 331 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2020 12:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 331 artarak toplamda 23 bin 521'e, İran'da ise 96 artarak, 5 bin 806'ya yükseldi.

Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'de 96, İspanya'da 331 kişi öldü

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Buna göre, dün 288 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, bugün 331'e çıktı. Salgından ölenlerin toplam sayısı da 23 bin 521'e yükseldi.

Pazar gününden itibaren sadece PCR testlerine göre verilen toplam vaka sayısı ise 209 bin 465'e çıktı.

Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 2 bin 143 artışla 100 bin 875 oldu.

ABD'DEN SONRA İKİNCİ ÜLKE KONUMUNDA

İspanya, mevcut durumda ABD'nin (107 bin 45) ardından "en fazla Kovid-19 hastasının iyileştiği ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

  • Sosyal mesafe ve maske takma tavsiyelerine uyulmaması tartışma yarattı

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 14 Mart'ta başlatılan ve 9 Mayıs'a kadar uzatılan olağanüstü halin (OHAL) şartlarını kademeli olarak gevşeterek, geçen pazar gününden itibaren 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi bulunması koşuluyla, evin en fazla 1 kilometre çevresinde 1 saat sokağa çıkmasına izin vermişti.

Ancak bazı büyük kentlerde insanların sosyal mesafe ve maske takma tavsiyelerine uymaması tartışmalara neden oldu.

Merkezi ve yerel hükümetlerin yetkilileri, sosyal mesafe, maske takma, en fazla 1 saat dışarıda kalma gibi Kovid-19'a karşı alınan önlemlere uymayanlara para cezası kesilebileceğini duyurdu.

2 MAYIS'TAN İTİBAREN 1 SAAT SÜREYLE SOKAĞA ÇIKMAYA MÜSAADE

Başbakan Pedro Sanchez, 2 Mayıs'tan itibaren herkesin 1 saat süreyle sokağa çıkıp dolaşma ve spor yapmasına müsaade edilmesi için planlama yaptıklarını açıklamıştı.

Kovid-19 hastalarında ölü ve vaka sayısındaki eğriyi aşağı yönlü döndüren İspanya, gevşetilen önlemlerin ardından salgında ikinci dalga olasılığına karşı da sağlık sistemini güçlendirici yeni tedbirler alıyor.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 806'YA YÜKSELDİ

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 806'ya çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 991 artarak 91 bin 472'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 11'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 70 bin 933 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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koronavirüs İspanya İRAN

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