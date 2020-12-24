SON DAKİKA: KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS ortaöğretim sorgulama ekranı! KPSS ortaöğretim sınav puanına göre atama!

İki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları ÖSYM resmi sitesi üzerinden erişime açıldı... Lise mezunu vatandaşların girdiği sınavla binlerce vatandaş memur olma hayalı kuruyor. ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu https://sonuc.osym.gov.tr/ olan internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açıldı. Sınava giren memur adayları ÖSYM Aday Şifresi ve T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını online olarak öğrenebilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ÖSYM'nin aldığı kararda birçok sınav tarihi ertelendi. Bu kararın ardından iş yükü azalacağı için ÖSYM'nin KPSS Ortaöğretim sonuçlarını 2020 erken tarihte açıklaması bekleniyordu fakat son güne kadar beklendi. Peki 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı...

SON DAKİKA ÖSYM BAŞKANI AÇIKLADI

Binlerce lise mezunu memur adayının beklediği KPSS Ortaöğretim sonuçlarını ÖSYM Başkanı Aygün Twitter'dan şu şekilde duyurdu;

Değerli adaylarımız,



22 Kasım tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020 KPSS-Ortaöğretim sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.



Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2020KPSS — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 24, 2020

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları memur adayları tarafından merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz aylarda yapılan sınavın değerlendirmesini yapan ÖSYM, ortaöğretim mezunu memur adaylarının yerleşmesi için sonuçları açıkladı. Önceki yıllarda ÖSYM tarafından belirlenen tarihten önce KPSS Ortaöğretim sonuçları 2020 öğrenme ekranı üzerinden sonuçlar erkenden erişime açılmıştı. Bu durumdan dolayı memur adayları, KPSS Ortaöğretim sonuçları bugün açıklanıyor mu sorusuna cevap arıyordu. Binlerce aday heyecanla ÖSYM'den gelecek 'Sonuçlar açıklandı' haberini beklemeye başlamıştı.