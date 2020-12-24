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  4. SON DAKİKA: KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS ortaöğretim sorgulama ekranı! KPSS ortaöğretim sınav puanına göre atama!

SON DAKİKA: KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS ortaöğretim sorgulama ekranı! KPSS ortaöğretim sınav puanına göre atama!

24.12.2020 11:09 | Son Güncelleme:
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SON DAKİKA: KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS ortaöğretim sorgulama ekranı! KPSS ortaöğretim sınav puanına göre atama!

Son dakika KPSS Ortaöğretim haberi... KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM'nin 2020 yılı takvimine göre 24 Aralık tarihinde bugün sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırmasını yapan memur adaylarının beklediği duyuru geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklandığını paylaştı. İşte KPSS Ortaöğretim sonucu sorgulama ekranı...

İki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları ÖSYM resmi sitesi üzerinden erişime açıldı... Lise mezunu vatandaşların girdiği sınavla binlerce vatandaş memur olma hayalı kuruyor. ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu https://sonuc.osym.gov.tr/ olan internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açıldı. Sınava giren memur adayları ÖSYM Aday Şifresi ve T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını online olarak öğrenebilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ÖSYM'nin aldığı kararda birçok sınav tarihi ertelendi. Bu kararın ardından iş yükü azalacağı için ÖSYM'nin KPSS Ortaöğretim sonuçlarını 2020 erken tarihte açıklaması bekleniyordu fakat son güne kadar beklendi. Peki 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

SON DAKİKA ÖSYM BAŞKANI AÇIKLADI

Binlerce lise mezunu memur adayının beklediği KPSS Ortaöğretim sonuçlarını ÖSYM Başkanı Aygün Twitter'dan şu şekilde duyurdu;

2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları memur adayları tarafından merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz aylarda yapılan sınavın değerlendirmesini yapan ÖSYM, ortaöğretim mezunu memur adaylarının yerleşmesi için sonuçları açıkladı. Önceki yıllarda ÖSYM tarafından belirlenen tarihten önce KPSS Ortaöğretim sonuçları 2020 öğrenme ekranı üzerinden sonuçlar erkenden erişime açılmıştı. Bu durumdan dolayı memur adayları, KPSS Ortaöğretim sonuçları bugün açıklanıyor mu sorusuna cevap arıyordu. Binlerce aday heyecanla ÖSYM'den gelecek 'Sonuçlar açıklandı' haberini beklemeye başlamıştı.

2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık'ta erişime açıldı. Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden, T.C. Kimlik Numarası ve giriş şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM'nin mobil uygulamasından öğrenme imkanı bulacaklar. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları önceki yıllarda olduğu gibi kağıda basılıp adreslere gönderilmeyecek, sadece online üzerinden sonuçlar öğrenilebilecek. ÖSYM'nin internet üzerinden erişime açtığı KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları da adaylara tebliğ hükmündedir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde yer alan kimlik bilgileri üzerinde değişiklik yaptıran memur adayları, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

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