HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. SON DAKİKA | KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı)

SON DAKİKA | KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı)

06.01.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen KPSS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili son dakika haberi geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr Halis Aygün, sosyal meydadan yaptığı açıklamada KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları hızlı sorgulama ekranı...

SON DAKİKA | KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı)

Son dakika haberi: KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığına dair haber ÖSYM Başkanı Prof. Dr Halis Aygün'den geldi. Aygün, KPSS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili olarak "Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. İşte KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları hızlı sorgulama ekranı...

AYGÜN'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Değerli adaylarımız,

22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.

Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak?15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkesi çileden çıkardı! "Ben özel kuvvettenim, askerim"

Herkesi çileden çıkardı! "Ben özel kuvvettenim, askerim"

Elektrik faturalarında dikkat çeken detay

Elektrik faturalarında dikkat çeken detay

SeKuzey Kore'den yeni füze denemesi

SeKuzey Kore'den yeni füze denemesi

Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti

Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti

'Maske Kimsin Sen?' için cesur tercih

'Maske Kimsin Sen?' için cesur tercih

Türkiye için tarihi gün! Dev tesis açılıyor

Türkiye için tarihi gün! Dev tesis açılıyor

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.