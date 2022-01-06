SON DAKİKA | KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı)

Son dakika haberi: KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığına dair haber ÖSYM Başkanı Prof. Dr Halis Aygün'den geldi. Aygün, KPSS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili olarak "Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. İşte KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları hızlı sorgulama ekranı...

AYGÜN'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Değerli adaylarımız,

22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.

Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Değerli adaylarımız,

22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.

Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. #KPSS — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 6, 2022



