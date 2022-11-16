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Son dakika: Kremlin'den Erdoğan ve Putin açıklaması! "Saatler içinde" diyerek duyurdular

16.11.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'nin önemli rol oynadığı tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili peş peşe gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kremlin'den anlaşmayla ilgili kritik bir açıklama yapıldı. Açıklamada Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gerekirse saatler içinde koordine olabileceği" mesajı verildi.

Son dakika: Kremlin'den Erdoğan ve Putin açıklaması! "Saatler içinde" diyerek duyurdular

Son dakika haberi: Dünya Karadeniz'de oluşturulan tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Birçok ülkeyi etkileyen anlaşmayla ilgili Kremlin'in açıklamasında Erdoğan'la Putin'in koordine olmasına ilişkin önemli bir mesaj verildi.

"MESAFE KATEDİLDİ"

Kremlin, 19 Kasım'da sona erecek Karadeniz tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda Rusya'nın endişelerinin giderilmesi için "bir miktar mesafe" katedildiğini açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekmesi halinde kısa süre içerisinde görüşme yapabileceğini söyledi.

(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin

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