Son dakika: Kremlin'den Erdoğan ve Putin açıklaması! "Saatler içinde" diyerek duyurdular

Son dakika haberi: Dünya Karadeniz'de oluşturulan tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Birçok ülkeyi etkileyen anlaşmayla ilgili Kremlin'in açıklamasında Erdoğan'la Putin'in koordine olmasına ilişkin önemli bir mesaj verildi.

"MESAFE KATEDİLDİ"

Kremlin, 19 Kasım'da sona erecek Karadeniz tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda Rusya'nın endişelerinin giderilmesi için "bir miktar mesafe" katedildiğini açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekmesi halinde kısa süre içerisinde görüşme yapabileceğini söyledi.

(Reuters)