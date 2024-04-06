SON DAKİKA | Kütahya'da oylar yeniden sayılacak! Kıran kırana yarışta, yıllar sonra CHP kazanmıştı, YSK kararını verdi

Son dakika: Yüksek Seçim Kurulu (YSK); CHP, MHP ve AK Parti'nin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oyların yeniden sayılmasına karar verdi. 31 Mart'ta yapılan seçimlerde CHP, yıllar sonra 602 oy farkla sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı.

KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARINDA KIYASIYA YARIŞ

CHP'nin oyların yüzde 29,69'unu aldığı kentte; MHP yüzde 29,25 ve AK Parti yüzde 27,71 oy almıştı. Yeniden Refah Partisi de oyların yüzde 8,08'ini alarak dikkat çekmişti.

Sonuçların ardından Kütahya Belediye Başkanlığı seçiminde MHP seçimin iptali veya tüm geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik talepte bulunmuş, AK Parti ise 125 sandıkta geçersiz oyların sayılmasını istemişti.

CHP'DEN TEPKİ: "HALKIMIZIN İRADESİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, İlçe Seçim Kurulu'nun kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "MHP, AKP ve İyi parti temsilcisi birlikte hareket ederek yanlarına da bir memur üyeyi çekerek bu kararı aldılar. Bizim yasal hakkımızı engellemeye çalışıyorlar. Tüm yasal haklarımızı kullanarak halkımızın iradesine sahip çıkıyoruz" denildi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





