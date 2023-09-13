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  4. SON DAKİKA | Libya'daki bilanço ağırlaştı! Açıkladılar: 6 bin kişi öldü, binlerce kişi kayıp

SON DAKİKA | Libya'daki bilanço ağırlaştı! Açıkladılar: 6 bin kişi öldü, binlerce kişi kayıp

13.09.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Libya Ulusal Birlik Hükümeti sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA | Libya'daki bilanço ağırlaştı! Açıkladılar: 6 bin kişi öldü, binlerce kişi kayıp

Son dakika haberi: Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle önceki gün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu. Dün, sel felaketinde yalnızca Derne kentinde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e yükseldiği belirtilmişti. Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti. Sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

AA-20230911-32127628-32127626-LIBYANIN_DOGUSUNDAKI_YAGISLARDA_1500DEN_FAZLA_KISI_OLDU_7_BIN_KISI_KAYIP

6 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti son olarak 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor. (AA)

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