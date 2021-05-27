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  4. Son Dakika: Macron'dan Ruanda soykırımı açıklaması: Affınızı diliyoruz

Son Dakika: Macron'dan Ruanda soykırımı açıklaması: Affınızı diliyoruz

27.05.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 800 binden fazla Tutsi'nin hayatını kaybettiği Ruanda soykırımında Fransa'nın Hutu hükümetine bölgeden kaçması için emir verdiği "diplomatik telgraf" ortaya çıkmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sorumluluğu kabul ederek özür diledi.

Son Dakika: Macron'dan Ruanda soykırımı açıklaması: Affınızı diliyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin soykırıma destek olmakla suçlandığı Ruanda'ya "yeni bir sayfa açmak" amacıyla resmi ziyarette bulundu. Ziyareti öncesinde iki ülke ilişkilerinde "yeni bir sayfa açmak" için Ruanda'ya gittiğini belirten Macron'un Kigali Soykırımı Anıtı'nı da ziyaret etmesinin planlandığı aktarıldı.

MACRON'DAN SOYKIRIM ÖZRÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Ruanda soykırımındaki sorumluluğumuzu kabul ediyor, affınızı diliyoruz" açıklamasında bulundu

"SOYKIRIMDA AĞIR SORUMLULUĞU VAR"

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, mart ayında Ruanda soykırımına ilişkin sunulan raporda, Fransa'nın soykırımda ağır sorumluluğu bulunduğu ancak suç ortağı olduğunu gösteren bir şey olmadığı belirtilmişti.

Dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın, soykırımda önemli rol oynadığı vurgulanan raporda, "Fransa, soykırım hazırlığı konusunda kör davrandı." ifadesi kullanılmıştı.

Raporda, Fransa'nın soykırımı yapan hükümete silah temin etmesinin ve Fransız askerlerinin Ruanda ordusuna eğitim vermesinin arkasında ülkenin etnikçi yaklaşımının olduğu aktarılmıştı.

RUANDA SOYKIRIMI

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyor. Fransa, 23 Haziran 1994'de ülkenin güneybatısında sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu'nu başlatmıştı. Fransa, soykırımı engellemek yerine soykırımcılara silah ve mühimmat desteği sağladığı için kınanmıştı.

Fransa'nın 1994'te Ruanda soykırımını yapan Hutu hükümetine, Fransız ordusunun kontrolü altında olan bölgeden kaçması için emir verdiği "diplomatik telgraf" ortaya çıkmıştı.

Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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