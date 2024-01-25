SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem... Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da hissedildi

Son dakika deprem haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği ise 13.93 km olarak kaydedildi.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3, derinliğini 6.7 km olarak duyurdu.

"İNSANLARDA PANİK VE KORKU VAR"

Gazeteci Ferdi Durdu Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem hakkında konuştu. Durdu açıklamasında, "Şu anda insanlarda panik ve korku var. Binalar boşaltılıyor. Olumsuz bir durum görünmüyor. Yetkililere ulaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Durdu "Daha güvenli bir alan doğru geçiliyor. Parkta insan yoğunluğunun arttığını ifade edelim. AFAD ekiplerinin sahaya yönlendirildiği ve tarama çalışmalarının başladığı ifade edildi." dedi.

VALİ YAZICI'DAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Ersin Yazıcı "Öncelikle geçmiş olsun. Çok ciddi manada depremi hissettik. Şu ana kadar bir olumsuzluk yok. Sahadaki çalışmalarımız devam ediyor. 112'ye bildirilen bir olumsuzluk şu ana kadar yok. Ağır hasarlı binaların yıkılmasında yüzde 83'deyiz. Lütfen bu binalardan vatandaşlarımız uzak dursunlar. Rica ediyorum bu binalardan uzak duralım. Bu tür depremlerde ağır hasarlı binalarda sıkıntılar olabilir." dedi.

Yazıcı, ağır hasarlı binaların kullanıma açıldığı konusunda gelen soruya ilişkin, "Ağır hasarlı binaların kullanıma açılması söz konusu değil, olamaz da. Bu binalarla ilgili davalar var. Şu anda il genelinde yüzde 83, şehir merkezinde ise yüzde 97 oranında. Köyler ve dış ilçelerde yıkılmamış binalar var devam ediyoruz." cevabını verdi.

"BURADA ENERJİ YOĞUNLAŞTI"

Jeoloji Mühendisi Fevzi Bingöl, "Geçmiş olsun. Elazığ'da ben de depremi hissettim. Bu depremler dikkat ederseniz 6 Şubat depreminden sonra özellikle Malatya ve bölgesinde gerçekleşiyor. Burada enerji yoğunlaştı. Bir kısım enerji bu bölgeye transfer oldu. 6 Şubat'ın artçılarını yaşıyoruz. Bugün olan deprem de bir artçı deprem." şeklinde konuştu.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan Malatya'da meydana gelen depremle ilgili ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.







