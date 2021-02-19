Son Dakika: Mars'taki Jezero Krateri ile Salda'nın benzerliğiyle ilgili flaş açıklama

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Gökçeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NASA'nın sosyal medya hesaplarından birinden yaptığı paylaşımında, "Perseverance Mars Rover" gezgin uzay aracını Jezero Krateri'ne göndermelerinin ana sebebinin Salda'daki güncel birtakım ilksel canlı bakteri formlarına benzer yaşam izlerini bu kraterde araştırmak olduğunu söyledi. Jezero Krateri'nin de bir göl olduğunu, buraya zamanında boşalan akarsuların ve buradaki karbonat minerallerinin varlığının NASA tarafından gözlemlendiğini aktaran Gökçeoğlu, "Salda Gölü'nde siyanobakterilerin aktivitesi sonucu oluşan hidromanyezit mineraller var, bunlar karbonat minerali. Benzer yapılar Jezero Krateri'nde de gözlemlenmiş." ifadesini kullandı. "MARS'IN GEÇMİŞİ CİDDİ BİR BİÇİMDE AYDINLANACAK" Gökçeoğlu, Salda Gölü'nde devam eden aktivitenin dünyada bilinen ilk ilksel canlı aktivitesi olduğunu vurgulayarak, "Dünyadakine benzer bu tip bir canlı aktivitesinin Mars'ın yüzeyinde olduğu tahmin ediliyor. NASA kaynaklarına göre, 'Mars'a gönderilen bu araç, orada birtakım numuneler alacak, bu numuneleri belli bir yerde istifleyecek ve daha sonra gönderilecek başka bir uzay aracıyla bu numuneler dünyaya getirilecek.' şeklinde bir planları var. Oradan getirilecek numunelerin incelenmesiyle Mars'ın geçmişi ciddi bir biçimde aydınlanacak." diye konuştu.

NASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek Jezero Krateri'nin etrafındaki yüzey şekline bakıldığında alüvyal birikintileri izleyebildiklerine değinen Gökçeoğlu, gönderilen uzay aracı sayesinde alınan numuneler incelendiğinde orada da ilksel bakteri aktivitesi sonucunda üretilen manyezit türünde karbonat mineralleri tespit edilirse Mars'ta da bir dönem dünyadaki gibi bir yaşam formundan söz edilebileceğini dile getirdi. "SALDA EŞSİZ BİLİMSEL ÖZELLİĞE SAHİP" NASA'nın araştırma planına Salda'daki gözlemlerini baz aldığını anlatan Gökçeoğlu, "Jezero'daki jeolojik ve mineralojik yapının Salda'ya benziyor olması NASA'daki bilim insanlarını da umutlandırdı. Salda bu açıdan eşsiz bilimsel özelliğe sahip. Oradan gelecek her bir sonucu değerlendirecekler ve Salda Gölü'nün güncel şartlarıyla karşılaştıracaklar. O yüzden Salda Gölü'nün bilimsel değeri bu gelişmelerle iyiden iyiye yükselecek." değerlendirmesinde bulundu. Son Dakika: NASA kaşifi Perseverance, Mars’a iniş yaptı Türkiye'deki jeokimya ve hidrojeoloji araştırmacılarının da bu konuya daha çok önem göstermesi gerektiğine işaret eden Gökçeoğlu, bunun yanında Salda Gölü'nü koruma önlemlerinin de oldukça önem arz ettiğini bildirdi.