Son dakika | Mavi Vatan'da Türk donanmasına katılıyorlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyada bir ilk; dosta güven, düşmana korku verecek'

Son dakika haberi: Mavi Vatan'a 4 yeni güç daha dahil oluyor! TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA, bugün Türk donanmasına teslim ediliyor. Yalova Sefine Tersanesi'nde düzenlene törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

"DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU VERECEK"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Bugün sadece gemilerimizin teslimatıyla yetinmiyoruz, aynı zamanda dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımızı da donanmamıza teslim ediyoruz. Marlin SİDA, sahip olduğu üstün teknik özelliklerle denizdeki hakimiyetimizi destekleyecek, dosta güven, düşmana korku verecektir.

"YÜZDE 80'E VARAN YERLİLİK ORANINA ULAŞTIK"

Önümüzdeki dönemde bu koordinasyonu çok daha ileriye taşıyarak yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu çalışmalarımızı Barbaros Hayreddin Paşa'nın denizlere hakim olan cihana hakim olur sözünü şiar edinerek yürütüyoruz. Mavi Vatan'ın güvenliği için birçok projeyi hayata geçirdik. Projelerimizde yüzde 80'e varan yerlilik oranına ulaştık, silah ve mühimmatları da yerli imkanlarla üretiyoruz. Bu projeler savunma sanayii hedeflerimizin de tek tek gerçekleşmekte olduğunu gösteriyor. Günümüzde savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değil.

"NETANYAHU'NUN BARBARLIĞINI İZLEMEKLE YETİNDİLER"

Bizi acımasızca eleştirenlerin bugün bize hak verdiğini görüyoruz. Benzer pişmanlık Gazze'de de yaşanacak. İsrail'in işlediği katliamlara ve zulümlere göz yumanlar yarın 'keşke' demekten kurtulamayacak, çok büyük bir nedamet yaşayacak. Lafa gelince demokrasi havariliğini kimseye bırakmayanların faşist yüzleri ortaya çıktı. Günümüzün Führer'i Netanyahu'nun ve gözünü kan bürümüş ekibinin Filistin halkına yönelik soykırıma varan barbarlıklarını sadece izlemekle yetindiler. Türkiye olarak tüm bu yaşananlar karşısında sesini en fazla yükselten, en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri biziz.

2023'te 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayii ürünü satarak toplamda 5,5 milyar dolarlık ihracat tutarı yakaladık. Yine bu dönemde 10 milyar 240 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalandı.

Terör bataklığı tamamen kurutuluncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

Hedefimiz savunmada tam bağımsızlık. Projelerde kendi kuruluşlarımızı tercih edeceğiz.







