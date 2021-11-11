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Son Dakika: Mehmet Aydın ve Fatih Aydın hakkında karar

11.11.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Çiftlik Bank ana davasında mahkeme, Mehmet Aydın'ın tutukluğunun devamına, ağabeyi Fatih Aydın ise tutuklanmasına karar verdi.

Son Dakika: Mehmet Aydın ve Fatih Aydın hakkında karar

Çiftlik Bank ana davasında Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın hakkında, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı verildi. Mahkeme, Mehmet Aydın'ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ayrıntılar birazdan...

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Mehmet Aydın
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