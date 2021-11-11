Son Dakika: Mehmet Aydın ve Fatih Aydın hakkında karar

Çiftlik Bank ana davasında Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın hakkında, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı verildi. Mahkeme, Mehmet Aydın'ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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