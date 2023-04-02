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  4. Son dakika | Mehmetçik'ten teröre büyük darbe! Bakan Akar açıkladı: Son 3 ayda 340 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Mehmetçik'ten teröre büyük darbe! Bakan Akar açıkladı: Son 3 ayda 340 terörist etkisiz hale getirildi

02.04.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörle mücadeledeki son gelişmelere dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Akar'ın açıklamasına göre son 3 ayda 340 terörist etkisiz hale getirildi. "Terörist neredeyse hedefimiz orası" diyen Bakan Akar, "Bunların arkasında kim olursa olsun, ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler, teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Mehmetçik'ten teröre büyük darbe! Bakan Akar açıkladı: Son 3 ayda 340 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelesi kapsamında son 3 ayda Mehmetçik 340 teröristi etkisiz hale getirdi. Bakan Akar yaptığı açıklamalarda "85 milyon vatandaşımızın rahat, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için birilerinin hudutları beklemesi, nöbet tutması, mücadele etmesi lazım. Silahlı Kuvvetlerimiz personeliyle bu mücadeleyi vermezse bize yaşam hakkı vermezler" diye konuştu.

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay’daki faaliyetlerine devam ediyor.

Ramazan ayının ilk iftarını Hatay’da Mehmetçik ile yapan Akar dün de Serinyol’daki 8’inci Komando Tugay Komutanlığı’nda şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. İftar sonrası konuşan Akar, "Bu toprakların bizlere vatan olması için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimiz tüm başarılarımızdaki aslan payına sahiptir. Onların hatıralarını yaşatmak boynumuzun borcudur" diye konuştu.

"BU MÜCADELEYİ VERMEZSE BİZE YAŞAM HAKKI VERMEZLER"

Şehit ailelerini "başımızın tacı" olarak nitelendiren Akar, şu ifadelere yer verdi:

"85 milyon vatandaşımızın rahat, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için birilerinin hudutları beklemesi, nöbet tutması, mücadele etmesi lazım. Silahlı Kuvvetlerimiz personeliyle bu mücadeleyi vermezse bize yaşam hakkı vermezler. Etrafımızda ülkemize, milletimize karşı düşmanca hesapları olan birçok tehdit var. Bunlara karşı biz de Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışı içerisinde mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Hür, bağımsız, başımız dik yaşayabilmemiz için bu mücadeleyi vermemiz şart."

"İSTER SİLAH, İSTER HELİKOPTER, İSTER MÜHİMMAT, İSTER PARA VERSİNLER..."

Akar, terörle mücadeleye ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:

"Terörle mücadele artan bir şiddette, tempoda, taarruzi bir ruhla azim ve kararlılıkla devam ediyor. 40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu beladan milletimizi kurtarmakta azimli, kararlı ve buna da muktediriz. Mehmetçik son 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hale getirdi. Bunların arkasında kim olursa olsun, ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler, teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terörist neredeyse hedefimiz orası. İnanıyoruz ki asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası bizimle beraber oldukça bizim yenemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yok. Bizim binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi mesleki değerlerimizle birlikte, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda mücadelemiz aralıksız sürüyor."

"ÇALIŞMALAR İLK ANDAN İTİBAREN DEVAM EDİYOR"

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Akar, "Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Depremin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri süratle vatandaşlarımızın yanına, yardımına koştu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımız, valilerimiz, kurum ve kuruluşlarımız ilk andan itibaren seferber oldular" diye konuştu.

Tüm bu süreçte devletin milleti ile beraber olduğunu aktaran Akar, "Depremzedelere yardımcı olmak, onların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak ilk andan itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından şehit aileleri ile tek tek ilgilenen Akar, onların taleplerini dinledi ve bunların karşılanmasına yönelik talimat verdi.

(İHA)

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