Son dakika | Merakla beklenen liste belli oldu: 36 siyasi parti hak kazandı! Yerel seçim takviminde yeni süreç

Son dakika haberi: 31 Mart 2024 yerel seçim süreci resmen başladı! YSK Başkanı Ahmet Yener seçime katılmaya hak kazanan partileri duyurdu.
36 SİYASİ PARTİ HAK KAZANDI
Yüksek Seçim Kurulu, bugün yerel seçimlere katılacak siyasi partileri tespit etmek üzere bir araya geldi. Toplantıda seçime katılmaya hak kazanan partiler belirlendi. Toplantının ardından basın açıklaması yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin 1 Ocak itibarıyla başladığını anımsatıp "36 siyasi partimiz 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimine katılmaya hak kazandı." dedi.
İŞTE 31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE YARIŞACAK PARTİLER
Tespit edilen siyasi partiler alfabetik sıralamaya göre şöyle:
- Adalet Birlik Partisi
- Adalet Partisi
- Adalet ve Kalkınma Partisi
- Anadolu Birliği Partisi
- Anavatan Partisi
- Aydınlık Demokrasi Partisi
- Bağımsız Türkiye Partisi
- Büyük Birlik Partisi
- BTP
- CHP
- DEVA Partisi
- DSP
- Demokrat Parti
- Emek Partisi
- Gelecek Partisi
- Genç Parti
- Güç Birliği Partisi
- Hak ve Özgürlükler Partisi
- Halkın Kurtuluş Partisi
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)
- HÜDA PAR
- İYİ Parti
- Memleket Partisi
- Millet Partisi
- MHP
- Milli Yol Partisi
- Saadet Partisi
- Sol Parti
- TİP
- Türkiye Komünist Hareketi
- TKP
- Vatan Partisi
- Yeniden Refah Partisi
- Yenilik Partisi
- Yeni Türkiye Partisi
- Zafer Partisi