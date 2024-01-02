HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | Merakla beklenen liste belli oldu: 36 siyasi parti hak kazandı! Yerel seçim takviminde yeni süreç

Son dakika | Merakla beklenen liste belli oldu: 36 siyasi parti hak kazandı! Yerel seçim takviminde yeni süreç

02.01.2024 11:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yeni yılla birlikte yerel seçim takvimi de işlemeye başladı. Yerel seçimlere katılmaya hak kazanan partiler belli oldu. 36 siyasi parti 31 Mart 2024 yerel seçimleri içim yarışacak.

Son dakika | Merakla beklenen liste belli oldu: 36 siyasi parti hak kazandı! Yerel seçim takviminde yeni süreç

Son dakika haberi: 31 Mart 2024 yerel seçim süreci resmen başladı! YSK Başkanı Ahmet Yener seçime katılmaya hak kazanan partileri duyurdu.

36 SİYASİ PARTİ HAK KAZANDI

Yüksek Seçim Kurulu, bugün yerel seçimlere katılacak siyasi partileri tespit etmek üzere bir araya geldi. Toplantıda seçime katılmaya hak kazanan partiler belirlendi. Toplantının ardından basın açıklaması yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin 1 Ocak itibarıyla başladığını anımsatıp "36 siyasi partimiz 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimine katılmaya hak kazandı." dedi.

İŞTE 31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE YARIŞACAK PARTİLER

Tespit edilen siyasi partiler alfabetik sıralamaya göre şöyle:

  • Adalet Birlik Partisi
  • Adalet Partisi
  • Adalet ve Kalkınma Partisi
  • Anadolu Birliği Partisi
  • Anavatan Partisi
  • Aydınlık Demokrasi Partisi
  • Bağımsız Türkiye Partisi
  • Büyük Birlik Partisi
  • BTP
  • CHP
  • DEVA Partisi
  • DSP
  • Demokrat Parti
  • Emek Partisi
  • Gelecek Partisi
  • Genç Parti
  • Güç Birliği Partisi
  • Hak ve Özgürlükler Partisi
  • Halkın Kurtuluş Partisi
  • Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)
  • HÜDA PAR
  • İYİ Parti
  • Memleket Partisi
  • Millet Partisi
  • MHP
  • Milli Yol Partisi
  • Saadet Partisi
  • Sol Parti
  • TİP
  • Türkiye Komünist Hareketi
  • TKP
  • Vatan Partisi
  • Yeniden Refah Partisi
  • Yenilik Partisi
  • Yeni Türkiye Partisi
  • Zafer Partisi

AA-20240102-33333448-33333447-31_MARTTA_YAPILACAK_YEREL_SECIM_ICIN_SUREC_BASLADI

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bomba gibi patladı! Sokağı aydınlattıBomba gibi patladı! Sokağı aydınlattı
Prof. Dr. Ercan: 'İlkbahara gelmeden bir deprem göreceğiz'Prof. Dr. Ercan: 'İlkbahara gelmeden bir deprem göreceğiz'
Telefondaki sese inandı, 1.2 milyon TL kaptırdıTelefondaki sese inandı, 1.2 milyon TL kaptırdı
Anahtar Kelimeler:
YSK
En Çok Okunan Haberler
Ödemelere 'memur zammı' dokunuşu

Ödemelere 'memur zammı' dokunuşu

Volkan Konak'tan Diyanet İşleri Başkanı'na sert ifadeler! "Maaşınıza..."

Volkan Konak'tan Diyanet İşleri Başkanı'na sert ifadeler! "Maaşınıza..."

13 yaşındaki kıza annesiyle aynı yatakta taciz! Pilates dersleri...

13 yaşındaki kıza annesiyle aynı yatakta taciz! Pilates dersleri...

Sinan Ateş hakkında 'hain' çıkışı tartışma yarattı! "Gereği yapıldı"

Sinan Ateş hakkında 'hain' çıkışı tartışma yarattı! "Gereği yapıldı"

Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında sürpriz iddia!

Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında sürpriz iddia!

2024'ün ilk 'Putin öldü' iddiası!

2024'ün ilk 'Putin öldü' iddiası!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez, zor koşullara dayanıklı, konforlu! Sizin için inceledik

Su geçirmez, zor koşullara dayanıklı, konforlu! Sizin için inceledik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Fiyatı düştü! Çok satan Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Fiyatı düştü! Çok satan Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.