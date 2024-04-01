SON DAKİKA | Meral Akşener'den ilk açıklama! İstifa edeceği iddia edilmişti... İYİ Parti yerel seçim sonrası seçimli kongreye gidiyor

Son dakika: 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan 'sürpriz' sonuçlar çıktı. CHP ve Yeniden Refah Partisi sandıktan en başarılı partiler olarak çıkarken, AK Parti ve İYİ Parti gecenin kaybedeni olarak görüldü. Özellikle 14 Mayıs seçimlerinden sonra Millet İttifakı'ndan ayrılma kararı alan İYİ Parti'nin alacağı oy oranı merak edilirken, gelen sonuçlar parti tabanında adeta şok etkisi yarattı. Türkiye genelinde yüzde 3,77 oy alan İYİ Parti, 6. parti oldu. Gözler, İYİ Parti lideri Akşener'e çevrildi.

AKŞENER'DEN SEÇİM SONRASI İLK AÇIKLAMA

Seçim sonuçlarının ardından İYİ Parti lideri Akşener, beklenen açıklamayı bugün yaptı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

İlk günden beri ortaya koyduğumuz siyaset anlayışımızla seçmeni hep velinimet olarak gördük. Milletimiz 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti.

2023 seçimlerine göre katılım oranındaki büyük düşüşü kimse görmezden gelemez. Milletimiz iki kutup arasında sıkışmaya mecbur olmadığını gösterdi. Emeklilerimiz tavrını sandığa gitmeyerek gösterdi. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz tavrını sandığa gitmeyerek gösterdi. Kadınlarımız tencerelerin boş kalmaya mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi.

"MİLLETİMİZ 'ARTIK YETER' DEDİ"

Milletimiz artık yeter dedi. Yıllardır süren adaletsizliğe artık yeter dedi. Milletimiz sayın Erdoğan'a artık 'zorundasın' dedi. Biz kaç seçimdir kendisini uyarmıştık. Milletin sabrını taşırma demiştik. Boş tencere her iktidarı sallar demiştik. Erdoğan tüm çağrılarımı geçiştirdi.

Umarım artık kendisi, millete rağmen siyaset yapılmayacağını öğrenmiştir. Umarım ki Sayın Erdoğan gereken dersi almıştır.

İYİ PARTİ SEÇİMLİ KONGREYE GİDİYOR

Biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Öz eleştirimiz yapacağız. Bundan sonra da milletimizin bize vermiş olduğu mesajı alacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.

İYİ PARTİ 1 İLİ KAZANDI, İSTİFA İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

İl olarak sadece Nevşehir'i kazanan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edilmişti.

AKŞENER'İ İSTİFAYA ÇAĞIRIP, İYİ PARTİ ROZETİNİ ÇIKARDI

Partinin önemli isimlerinden Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada partisindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz ayrıca Genel Başkan Meral Akşener'i de istifaya davet etti.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





