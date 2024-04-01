SON DAKİKA | Meral Akşener'den ilk açıklama! İstifa edeceği iddia edilmişti... İYİ Parti yerel seçim sonrası seçimli kongreye gidiyor

Son dakika: 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan 'sürpriz' sonuçlar çıktı. CHP ve Yeniden Refah Partisi sandıktan en başarılı partiler olarak çıkarken, AK Parti ve İYİ Parti gecenin kaybedeni olarak görüldü. Özellikle 14 Mayıs seçimlerinden sonra Millet İttifakı'ndan ayrılma kararı alan İYİ Parti'nin alacağı oy oranı merak edilirken, gelen sonuçlar parti tabanında adeta şok etkisi yarattı. Türkiye genelinde yüzde 3,77 oy alan İYİ Parti, 6. parti oldu. Gözler, İYİ Parti lideri Akşener'e çevrildi.
Seçim sonuçlarının ardından İYİ Parti lideri Akşener, beklenen açıklamayı bugün yaptı.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
İlk günden beri ortaya koyduğumuz siyaset anlayışımızla seçmeni hep velinimet olarak gördük. Milletimiz 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti.
Milletimiz artık yeter dedi. Yıllardır süren adaletsizliğe artık yeter dedi. Milletimiz sayın Erdoğan'a artık 'zorundasın' dedi. Biz kaç seçimdir kendisini uyarmıştık. Milletin sabrını taşırma demiştik. Boş tencere her iktidarı sallar demiştik. Erdoğan tüm çağrılarımı geçiştirdi.
İl olarak sadece Nevşehir'i kazanan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edilmişti.
Partinin önemli isimlerinden Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada partisindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz ayrıca Genel Başkan Meral Akşener'i de istifaya davet etti.