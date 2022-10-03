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Son dakika: Mersin'deki terör saldırısından sonra iddialar gündem olmuştu! Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'özür' çağrısı

03.10.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısının ardından terörist Dilşah Ercan ile ilgili iddialar gündeme damgasını vurmuştu. Ercan'ın CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer alması tepkilere yol açarken saldırıyı gerçekleştirenin Dilşah Ercan olmadığı yönünde iddialarla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Dilşah Ercan teröristtir, bu saldırı ile ilişkilidir. Özür dilemesi gereken biri varsa Kılıçdaroğlu" diye konuştu.

Son dakika: Mersin'deki terör saldırısından sonra iddialar gündem olmuştu! Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'özür' çağrısı

Son dakika haberi: Mersin'deki terör saldırısından sonra PKK'lı Dilşah Ercan ile ilgili tartışmalar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında sosyal medyada yaşanan polemiğe Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'na 'özür' çağrısında bulunarak devam etti. Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt olarak "Kılıçdaroğlu 'Biz bir hata yaptık' diyerek özür dilemelidir. CHP'nin raporunda 91 PKK, 17 MLKP, 9 DHKP-C'li terörist var" ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLEMESİ GEREKEN BİRİ VARSA KILIÇDAROĞLU"

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

  • Eren Abluka Sonbahar- Kış Operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

  • Dilşah Ercan teröristtir, bu saldırı ile ilişkilidir. Bulgular Dilşah Ercan’ın saldırıda rol oynadığı yönünde.

  • Özür dilemesi gereken biri varsa Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu 'Biz bir hata yaptık' diyerek özür dilemelidir. CHP'nin raporunda 91 PKK, 17 MLKP, 9 DHKP-C'li terörist var.

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'Zozan Tolan' kod adlı terörist Dilşah Ercan

KILIÇDAROĞLU: GERÇEKLERİ BİLİYORUZ

Mersin'deki terör saldırısını gerçekleştiren 2 kişiden birinin Dilşah Ercan olmadığı iddialarının ortaya atılmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!"

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu

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