Son Dakika: Meteorolojiden 3 il (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) için uyarı! Kuvvetli olacak

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Trakya kesiminde görülecek yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.

KAYIP KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Öte yandan Edirne Enez'de dün gece boyunca etkili olan sağanak yağış sele yol açmış, komşusu ile telefonla görüşen ve "Beni kurtarın" dediği öğrenilen adamın sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılmıştı.



