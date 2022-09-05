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  4. SON DAKİKA | Meteorolojiden sel ve heyelan uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor (5 Eylül 2022 yurtta hava durumu)

SON DAKİKA | Meteorolojiden sel ve heyelan uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor (5 Eylül 2022 yurtta hava durumu)

05.09.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. Meteorolojinin 5 Eylül verilerine göre Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyi, Giresun’un doğu, Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) yağış bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SON DAKİKA | Meteorolojiden sel ve heyelan uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor (5 Eylül 2022 yurtta hava durumu)

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı yaptı. Çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı yapılırken yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyi, Giresun’un doğu, Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağmur nedeniyle vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli istendi. İşte son dakika meteoroloji haberinin detayları

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BUGÜN (5 EYLÜL) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyi, Giresun’un doğu, Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına, diğer yerlerde mvsim nomralleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞMUR UYARISI: Yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyi, Giresun’un doğu, Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon için sarı, Samsun, Ordu, Rize ve Artvin için turuncu uyarı yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, güney kesimleri zamanla parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Aksaray çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonunun kuzeyinde ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin kıyıları ile Samsun'un doğusu ve Ordu'da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu içlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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